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Семьям с детьми начали выдавать новую помощь: как ее получить

Как семьям с детьми получить помощь (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Семьи с детьми, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях из-за войны, могут получить гуманитарную помощь. Благотворительный фонд "Мама плюс Я" открыл прием заявок.

О том, как получить помощь, читайте в материале ниже.

Кто может получить гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь оказывают семьям, которые находятся в Днепре и имеют младенцев младше 5 месяцев. Помощь оказывается в виде детских смесей №1 марки Bebiko или Milupa.

Важным условием фонда является то, что украинцы должны сами забрать помощь, а после ее получения нужно обязательно предоставить фотоотчет.

Как подать заявку на помощь

Для этого нужно заполнить и отправить Google форму по ссылке.

Укажите следующую информацию:

  • e-mail
  • ФИО заявителя
  • индивидуальный налоговый номер
  • номер телефона
  • ссылку на вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram)
  • название населенного пункта, где вы находитесь
  • адрес зарегистрированного места жительства
  • прикрепите фото вашего паспорта и зарегистрированного места жительства
  • загрузите фото индивидуального налогового номера
  • добавьте фото свидетельства о рождении ребенка

Заявки обрабатывают около месяца. После обработки анкеты работники фонда свяжутся с заявителем для уточнения условий оказания помощи.

Контактные данные телефон фонда: +38 (068) 261 22 80 / +38 (050) 257 25 25 e-mail: fondmamaplusme@gmail.com.

Семьи с детьми могут получить помощь (фото: Благотворительный фонд "Мама плюс Я")

Ранее мы писали о том, как украинцы могут получить денежную помощь.

Читайте также о том, что украинцы ко Дню Независимости получат выплаты.

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