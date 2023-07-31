Сім’ям із дітьми почали видавати нову допомогу: як її отримати

Сім'ї з дітьми, які опинились у складних життєвих ситуаціях через війну, можуть отримати гуманітарну допомогу. Благодійний фонд "Мама плюс Я" відкрив прийом заявок.
Про те, як отримати допомогу, читайте у матеріалі нижче.
Гуманітарну допомогу надають сім’ям, які мають немовлят віком до 5 місяців і перебувають у Дніпрі. Допомога надається у вигляді дитячих сумішей №1 марки Bebiko або Milupa.
Важливою умовою фонду ж те, що українці мають самі забрати допомогу, а після її отримання потрібно обов'язково надати фотозвіт.
Для цього потрібно заповнити та надіслати Google форму за посиланням.
Вкажіть наступну інформацію:
Заявки обробляють близько місяця. Після опрацювання анкети працівники фонду зв’яжуться із заявником для уточнення умов надання допомоги.
Контактні дані телефон фонду: +38 (068) 261 22 80 / +38 (050) 257 25 25 e-mail: fondmamaplusme@gmail.com.
Раніше ми писали про те, як українці можуть отримати грошову допомогу.
Читайте також про те, що українці до Дня Незалежності отримають виплати.