Сім’ям із дітьми почали видавати нову допомогу: як її отримати

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Гуманітарну допомогу надають сім’ям, які мають немовлят віком до 5 місяців і перебувають у Дніпрі. Допомога надається у вигляді дитячих сумішей №1 марки Bebiko або Milupa.

Важливою умовою фонду ж те, що українці мають самі забрати допомогу, а після її отримання потрібно обов'язково надати фотозвіт.

Як подати заявку на допомогу

Для цього потрібно заповнити та надіслати Google форму за посиланням.

Вкажіть наступну інформацію:

e-mail

ПІБ заявника

індивідуальний податковий номер

номер телефону

посилання на вашу сторінку в соціальних мережах (Facebook, Instagram)

назва населеного пункту, де ви перебуваєте

адреса зареєстрованого місця проживання

прикріпіть фото вашого паспорта і зареєстрованого місця проживання

завантажте фото індивідуального податкового номера

додайте фото свідоцтва про народження дитини

Заявки обробляють близько місяця. Після опрацювання анкети працівники фонду зв’яжуться із заявником для уточнення умов надання допомоги.

Контактні дані телефон фонду: +38 (068) 261 22 80 / +38 (050) 257 25 25 e-mail: fondmamaplusme@gmail.com.

Родини з дітьми можуть отримати допомогу (фото: Благодійний фонд "Мама плюс Я")