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Сім’ям із дітьми почали видавати нову допомогу: як її отримати

Як сім'ям з дітьми отримати допомогу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Сім'ї з дітьми, які опинились у складних життєвих ситуаціях через війну, можуть отримати гуманітарну допомогу. Благодійний фонд "Мама плюс Я" відкрив прийом заявок.

Про те, як отримати допомогу, читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Гуманітарну допомогу надають сім’ям, які мають немовлят віком до 5 місяців і перебувають у Дніпрі. Допомога надається у вигляді дитячих сумішей №1 марки Bebiko або Milupa.

Важливою умовою фонду ж те, що українці мають самі забрати допомогу, а після її отримання потрібно обов'язково надати фотозвіт.

Як подати заявку на допомогу

Для цього потрібно заповнити та надіслати Google форму за посиланням.

Вкажіть наступну інформацію:

  • e-mail
  • ПІБ заявника
  • індивідуальний податковий номер
  • номер телефону
  • посилання на вашу сторінку в соціальних мережах (Facebook, Instagram)
  • назва населеного пункту, де ви перебуваєте
  • адреса зареєстрованого місця проживання
  • прикріпіть фото вашого паспорта і зареєстрованого місця проживання
  • завантажте фото індивідуального податкового номера
  • додайте фото свідоцтва про народження дитини

Заявки обробляють близько місяця. Після опрацювання анкети працівники фонду зв’яжуться із заявником для уточнення умов надання допомоги.

Контактні дані телефон фонду: +38 (068) 261 22 80 / +38 (050) 257 25 25 e-mail: fondmamaplusme@gmail.com.

Родини з дітьми можуть отримати допомогу (фото: Благодійний фонд "Мама плюс Я")

Раніше ми писали про те, як українці можуть отримати грошову допомогу.

Читайте також про те, що українці до Дня Незалежності отримають виплати.

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