В Херсоне дедушка на глазах у оккупантов включал украинские песни и насобирал для ВСУ полмиллиона

В Херсоне 75-летний дедушка в течение полугода собирал помощь для ВСУ прямо на глазах у оккупантов. Мужчина с помощью проигрывателя включал украинские песни и собирал деньги.

Дядя Гриша, как его называют местные, выезжал в центр Херсона каждый день, без каких-либо праздников и выходных. С начала оккупации Григорий Янченко вместе с патриотическими херсонцами собрали более полумиллиона гривен.

Мужчина когда-то служил в Псковской дивизии, а с начала войны России против Украины в 2014 году начал собирать деньги уже для украинских десантников.

За восемь лет он передал на фронт около 4 миллионов гривен. Вспоминает, когда российские оккупанты вошли в Херсон, сначала был словно в ступоре, а затем выехал в центр с колонкой.

"Я записал туда песни кроме гимна, "Калины", еще военных маршей, плюс еще все песни украинские, которые популярны были", - рассказывает он.

Дедушка в Херсоне насобирал для ВСУ полмиллиона (скрин)

По его словам, для херсонцев это стало как глотком свежего воздуха.

"Меня уже слышат и ждут. Довольные, с улыбками, это не передать. И так едешь и все люди подпевают", - добавляет Григорий.

За полгода мужчина на оккупированной территории собрал и передал украинским волонтерам более 600 тысяч гривен. Говорит, что для кого собирает - понимали все. Бросали даже рубли, которые выдавали оккупанты. Даже были случаи, когда для ВСУ отдавали последнее.

Дедушка в Херсоне насобирал для ВСУ полмиллиона (скрин)

Отмечается, что мужчину вывезли из Херсона в Запорожье чуть ли не насильно. После многочисленных предупреждений и угроз коллаборанты сообщили, что через несколько дней его ждут "на подвале".

Знакомые переправили дядю Гришу катером в Олешки, оттуда - в Васильевку. Сейчас он находится в волонтерском центре в Запорожье.

"Каждый месяц, там очень немалые суммы, которые он собирал и отправлял. Говорил, что я не могу, я вам доверяю, знаю, что деньги пойдут на что надо. И вот крайний автомобиль, который я купила и перегнала на фронт, он был наполовину куплена из его денег", - рассказывает руководительница волонтерского центра Галина Гончаренко.

Галина Гончаренко рассказала, что приобрела за деньги дедушки (скрин)

Кроме того, бойцы, которым мужчина уже 8 лет помогает, предлагают перевезти его дальше от вражеских обстрелов, но тот категорически отказывается. Говорит - попытается так же собирать деньги в Запорожье.

Дедушка в Херсоне насобирал для ВСУ полмиллиона (скрин)