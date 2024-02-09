Сельский голова может вручать повестки? Юрист сделал важное заявление

В Украине уже давно существует мысль, что мобилизация в селах идет интенсивнее, чем в городах. Новый законопроект о мобилизации несколько изменил позиции сельских, поселковых и городских советов по вопросу вручения повесток. Специалисты по праву называют это "игрой слов".

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал юрист Сергей Савинский.

Вручение повесток в сельских и городских советах

Юрист рассказывает, что ранее в законодательстве было отражено, что поселковые и другие советы способствуют проведению призыва и ведение\ю военного учета, а сейчас они обеспечивают этот процесс.

"Очевидно, что теперь они оказывают большее влияние. В свою очередь в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки. Такое не предусмотрено", - объясняет Савинский.

Он добавляет, что согласно новому законопроекту вручение повесток в местных органах самоуправления должно происходить так:

ТЦК направляют списки по территориальным общинам

органы самоуправления подтверждают или опровергают, что в их населенном пункте проживают определенные лица

если человек живет по адресу, работник совета с полицейским и работником ТЦК едут по указанному адресу и вручают повестку

"Фактически это и так происходит. Работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. Возможно, это изменит свою форму выполнения", - говорит юрист.

Важно: эта норма законопроекта не дает главам местных советов права раздавать повестки.

Если военнообязанный недавно переехал в населенный пункт, он должен в течение семи дней встать на учет в местном ТЦК. Об этом также говорится в новом законопроекте.

В противном случае это будет считаться нарушением правил военного учета. Тогда к нарушителю применяют штраф в размере 850 гривен.