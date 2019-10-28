Сильні заморозки, дощі та вітер: по яких областях вдарить негода

Погода в Україні відчутно зміниться вже у вівторок, 29 жовтня. Прийдуть опади, холодне повітря, посилиться вітер. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Синоптик прогнозує, що завтра по всій країні буде переважати холодна волога погода. Місцями дощитиме, а подекуди обійдеться туманами.

Протягом дня температура коливатиметься від +7 до +13 градусів, у південно-східних областях 12... +15, а в Криму повітря прогріється до +17 за Цельсієм.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то їх варто чекати жителям західних, північних і частини центральних областей. Можливі невеликі дощі і на Донеччині. На інших територіях волого, але опади малоймовірні.

Крім того, вітер посилиться до 5-10 метрів в секунду.

У Києві 29 жовтня може місцями мрячити, а повітря прогріється максимум до +10 тепла.

У середу і четвер в столиці похолодає до +4... +7, а вночі можливі сильні заморозки до -5 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)