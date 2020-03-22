Сильні морози та снігопади: коли настане пік морозів (карта)

Погода в Україні 23 березня буде морозною і сніжною. Синоптики попередили про те, що в нічний час у більшості регіонів буде "мінусова" температура, але справжні морози варто очікувати тільки в західних областях України. При цьому в нічний час очікуються снігопади.

За даними синоптиків, температура в Україні 23 березня буде сягати +6... -6 градусів. На території всієї країни стовпчики термометрів впадуть в середньому до +2... +4 градусів. Тільки в деяких східних і південних областях, за даними експертів, очікується +3... +6 градусів тепла. В нічний час в західних, північних і деяких центральних областях вдарять морози. Там термометри покажуть до -3... -6 градусів. В інших регіонах рівень тепла в нічний час буде триматися на рівні 0... -4 градусів. У південних регіонах вночі до +3 градусів.

У Києві 23 березня, в понеділок, рівень тепла буде триматися біля відміток 0... +2 градуси. Вночі помітно холодніше – від -4 до -6 градусів. При цьому протягом дня погода буде сонячною. Синоптики також попереджають про ожеледицю та пориви вітру до 12 м/с.

По всій Україні в цілому в понеділок небо буде ясним з мінливою хмарністю. Сніг очікується переважно у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Погода в Україні 23 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

"23 березня похолодання буде супроводжуватися вночі випаданням снігу у західних, східних, Вінницькій і Дніпропетровській областях. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця, на півдні країни днем поривами вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий). У Карпатах 23 березня вночі помірний, вдень невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м / с, на високогір'ї до 25 м / с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - додали синоптики Укргідрометцентру.

При цьому синоптики відзначають, що морози до -6 - це не межа. Наступного тижня очікується похолодання до -9 градусів. Пік "морозної" погоди доведеться на 25 березня.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.