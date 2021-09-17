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Сильні зливи та поступове похолодання: де в Україні чекати негоди

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П'ятниця 17 вересня 2021 06:32
Сильні зливи та поступове похолодання: де в Україні чекати негоди Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде дощова
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 17 вересня, буде багата на опади, при цьому збережеться досить комфортна температура повітря практично скрізь. Сильні зливи будуть обумовлені впливом атмосферного фронту західного циклону.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко на сторінці в Facebook.

Зливи накриють західні та північні регіони, а також Вінницьку область.

Водночас у східних та південних регіонах, а також на значній частині центральних областей опади не очікуються - буде сухо.

В середньому по країні стовпчики термометрів 17 вересня в денний час коливатимуться між показниками +17... +22 градусів.

Найхолодніше буде в північних областях, де температура повітря складе +12... +16 градусів.

А ось на півдні України прогнозується до +25 градусів.

У Києві в п'ятницю буде до +20 градусів максимум, очікується періодичний дощ.

Експерт попередила, що в Україні надалі намічається поступове похолодання. Синоптична ситуація буде змінюватися усюди, тільки в східних і південних регіонах тепла погода втримається найдовше.

Сильні зливи та поступове похолодання: де в Україні чекати негоди

Метеокарта погоди в Україні 17 вересня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, коли в Україні буде "бабине літо".

Нагадаємо також, що з'явився прогноз погоди на зиму 2021-2022.

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