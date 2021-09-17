Сильные ливни и постепенное похолодание: где в Украине ждать непогоды

Погода в Украине в пятницу, 17 сентября, будет богата на осадки, при этом сохранится довольно комфортная температура воздуха практически везде. Сильные ливни будут обусловлены влиянием атмосферного фронта западного циклона.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко на странице в Facebook .

Ливни накроют западные и северные регионы, а также Винницкую область.

В то же время в восточных и южных регионах, а также на значительной части центральных областей осадки не ожидаются - будет сухо.

В среднем по стране столбики термометров 17 сентября в дневное время будут колебаться между показателями +17... +22 градусов.

Холоднее всего будет в северных областях, где температура воздуха составит +12... +16 градусов.

А вот на юге Украины прогнозируется до +25 градусов.

В Киеве в пятницу будет до +20 градусов максимум, ожидается периодический дождь.

Эксперт предупредила, что в Украине в дальнейшем намечается постепенное похолодание. Синоптическая ситуация будет меняться везде, только в восточных и южных регионах теплая погода удержится дольше всего.

Метеокарта погоды в Украине 17 сентября (фото: facebook.com/tala.didenko)