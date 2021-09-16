Стало відомо, коли в Україні буде "бабине літо"

Так зване "бабине літо" може прийти до України в третій декаді вересня. У цей період очікується тепла і спокійна погода.

За його словами, такого терміна, як "бабине літо", метеорологи не знають, але розуміють під ним період якоїсь тихої, спокійної, теплої погоди після похолодань.

"Такий період можна очікувати, скажімо, з 19-20-го числа, а потім знову буде період похолодання, потім знову період потепління. Однак десь в третій декаді вересня можна говорити, що там будуть кілька днів з такою температурою і характером погоди, який можна назвати "бабиним літом", - додав Кульбіда.