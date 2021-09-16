Стало відомо, коли в Україні буде "бабине літо"
Так зване "бабине літо" може прийти до України в третій декаді вересня. У цей період очікується тепла і спокійна погода.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
За його словами, такого терміна, як "бабине літо", метеорологи не знають, але розуміють під ним період якоїсь тихої, спокійної, теплої погоди після похолодань.
"Такий період можна очікувати, скажімо, з 19-20-го числа, а потім знову буде період похолодання, потім знову період потепління. Однак десь в третій декаді вересня можна говорити, що там будуть кілька днів з такою температурою і характером погоди, який можна назвати "бабиним літом", - додав Кульбіда.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну йде нова хвиля похолодання з дощами, і така погода буде триматися всі вихідні.