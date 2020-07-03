Сильні грози накриють половину країни: де розгуляється негода

Погода в Україні (Фото: УНІАН)

Погода в Україні очікується несприятлива в багатьох областях

Погода в Україні у суботу, 4 липня, очікується нестабільна майже в половині областей країни. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи, шквали та град. Крім того, очікується значне підвищення температури повітря, місцями до +38 градусів.

На сході країни невелика хмарність, грозами зачепить тільки Сумську область. На решті території сухо, без опадів. Нічна температура повітря складе +18 +22 градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +33 +36 градусів.

У південних областях без опадів, невелика хмарність. Вночі від +20 до +22 градусів, вдень очікується від +33 до +36 градусів, у Херсонській області до +38 градусів. У Криму без опадів, вночі +20 +22 градуси, вдень від +33 до +35 градусів.

На півночі України очікується дощ, місцями сильний. Вночі від +18 до +20 градусів, вдень прогріється до +29 +31 градуса.

Західні області накриє сильними зливами, грозами, місцями можливі шквали та град. Нічна температура повітря опуститься до +16 +18 градусів, вдень очікується від +23 до +28 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів, денна від +33 до +35 градусів.

У Києві 4 липня очікується дощ з грозою, можлива злива. Вночі +19 +21 градус, вдень від +28 до +30 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 4 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики зробили важливе попередження про погоду на вихідних і спрогнозували пекельну спеку.

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Автор: Анна Шиканова