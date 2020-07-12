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Помірна спека: синоптик дав прогноз погоди для відпочиваючих на липень

Неділя 12 липня 2020 13:02
Помірна спека: синоптик дав прогноз погоди для відпочиваючих на липень
Погода в Україні в липні (фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптик прогнозує погоду для тих, хто планує вирушати на відпочинок

Погода в Україні у другій половині липня у південних областях буде помірно жаркою. Про те, якою буде погода в Одеській і Полтавській області до кінця місяця, розповів синоптик Леонід Горбань.

Як розповів синоптик в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", в Одеській області у липні будуть кілька прохолодних днів, проте в більшості своїй – помірна спека.

"Я розповім про Одеську область, що цікавить відпочиваючих, і про свою рідну Полтавщину. Згідно з розрахунком, зниження температури з 12-13 липня йде до +25. Невелика спека буде 19-21 липня: на півдні - +27...+29, на Полтавщині - +28...+30. До 22 липня знову пониження температури: по Одеській області практично весь кінець липня буде температура +25...+27. А в Полтавській області 21-22 липня +28...+29, а після 22 липня зниження до +24...+26", - повідомив синоптик.

За словами Горбаня, спекотна погода чергуватиметься опадами.

"Щодо дощів - 13 липня будуть короткочасні дощі. У Полтавській області дощі 21-22, 24-25 та 28-29 липня. В Одеській області їх значно менше, тільки 28-29 липня більш-менш сильний дощ", - додав синоптик.

Нагадаємо, що раніше Криклій розповів, коли танкер Delfi приберуть з пляжу Одеси.

Також ми писали, що в Україну прийде затяжне похолодання.

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