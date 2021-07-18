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Лоліта Мілявська вперше розповіла, чим хвора її єдина дочка: "у мене це теж є"

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Неділя 18 липня 2021 16:42
Лоліта Мілявська вперше розповіла, чим хвора її єдина дочка: "у мене це теж є" Фото: Лоліта Мілявська (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Лоліта Мілявська вперше зізналася, що у її єдиної дочки Єви є проблеми зі здоров'ям. У 21-річної дівчини синдром Аспергера - порушення психічного розвитку.

Про це вона розповіла в передачі "ДНК-шоу", яку вона веде.

Співачка зазначила, що захворювання дочки пов'язане з недоношеністю. Також вона зізналася, що не з тих людей, які хотіли дітей.

"Що стосується Єви, то у нас є проблеми ... Вони через недоношеність. Це не аутизм, це називається синдром Аспергера. Його поставили не так давно", - заявила співачка.

Вона також пояснила, як дане захворювання проявляється у дочки.

"Іноді є зацикленість на предметі, необхідність щось крутити в руках. У мене це теж є. Також у неї не було готовності до емоційних переживань. Коли вона чула мої сумні пісні, могла встати за лаштунками і плакати", - поділилася Лоліта.

Зазначимо, що при синдромі Аспергера у людини з'являються серйозні труднощі в соціальній взаємодії. Також він характеризується обмеженими, стереотипними повторюваними заняттями.

Крім того, у людей з таким синдромом виражена незграбність. Від дитячого аутизму він відрізняється насамперед тим, що мовні і когнітивні здібності в цілому зберігаються.

Лоліта Мілявська розповіла про хворобу дочки Єви (відео: YouTube)

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