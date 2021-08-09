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Співачка МакSим вперше вийшла на зв'язок після місячної коми і зворушила фото

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Росія, Понеділок 09 серпня 2021 16:01
Співачка МакSим вперше вийшла на зв'язок після місячної коми і зворушила фото Фото: МакSим (instagram.com/maksimartist)
Автор: Роман Мирончук

Співачка МакSим (Марина Максимова), яка довгий час перебувала в реанімації, вперше вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Російська артистка заявила, що сьогодні, 9 серпня, її переводять з реанімації у звичайну палату.

Про це вона розповіла в Instagram.

Співачка також подякувала за підтримку всім тим, хто переживав за її здоров'я.

"Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягнуло з того світу", - написала МакSим.

Вона дуже задоволена, що її переводять у звичайну палату, де вона зможе вже поспілкуватися зі своїми близькими.

"Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала 2 дні. Я не могла повірити, що минуло більше ніж місяць. Зараз я як і раніше дуже слабка, коли намагаюся ходити, починаються сильні запаморочення", - зізналася співачка.

До свого посту Марина Максимова прикріпила зворушливе сімейне фото, на якому її дочки Саша і Маша цілують і обіймають маму.

Співачка МакSим вперше вийшла на зв'язок після місячної коми і зворушила фото

МакSим с дітьми (фото: instagram.com/maksimartist)

Вона зазначила, що сподівається, що незабаром зможе опинитися вдома, щоб обійняти свою родину. Лікарі поки їй заборонили літати і виступати на сцені. Її легені ще не відновилися і їх не можна напружувати.

Нагадаємо, МакЅим поскаржилася на погане самопочуття, її госпіталізували і ввели у штучну кому. Тест на коронавірус був негативним, але пневмонія вразила її 75% легень.

Пізніше лікарі виявили у співачки захворювання, яке вразило печінку. При цьому довгий час вона перебувала в тяжкому стані, але медики боролися за її життя.

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шоубиз Макsим
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