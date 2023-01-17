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Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

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Вторник 17 января 2023 19:22
Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать Традиции празднования Крещения (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Крещение Господне празднуют 19 января. Оно является последним праздником из рождественско-новогоднего цикла и завершает Святки. Именно с этим праздником связывают крещение Христа в реке Иордане.

Как отмечали этот праздник наши предки и каких традиций придерживались - подробнее читайте в материале Styler.

История праздника

По библейскому преданию, 19 января Иисусу Христу исполнилось 30 лет, и в этом возрасте он принял крещение. Интересно, что в этот день произошло только это событие, а вот праздник имеет целых три названия: Крещение Господне, Крещение и Иордан под названием реки.

Эта дата важна в календаре как православных, так и греко-католиков. Ранее украинцы отмечали его 6 января, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась на 13 дней.

Как отмечали древние украинцы

Праздник Крещения вобрал в себя много языческих и христианских обрядов. Очевидно, что все они были связаны с водой. Первое, что нужно было сделать, - это освятить воду.

Церемония освящения воды происходила под открытым небом на берегах рек. Накануне со льда вырубали большой крест и ставили его рядом с прорубью. Народ верил, что такая вода не будет портиться круглый год. Кроме того, на освящение приходили и те, кто страдал определенными болезнями.

Сейчас самой известной традицией является купание в проруби. Хотя некоторые историки уверены, что такая традиция была насаждена украинцам, свидетельства о народных купаниях остались.

Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

Перед купанием воду нужно освятить (фото: pravlife.org)

Христианство поначалу сильно боролось с этим почитанием воды, но не смогло его победить, и в конце приняло и освятило его. Как и до того, верующие были уверены, что вода из проруби поможет выздороветь от всех болезней.

В каждом регионе были свои традиции празднования. По описанию Павла Чубинского, в селе Шендеровка Каневского уезда "после водосвятия некоторые молодые крестьяне купаются в проруби, для здоровья, а иногда стреляют по несколько раз в воздух и, таким образом, "очищение от грехов в мир возвещают".

Интересно, что и на Кубани, которая сейчас принадлежит России, люди отмечали Крещение по всем украинским традициям.

Современные украинцы также уважают моржевание. Ежегодно у прорубей собираются очереди, присутствуют медики и спасательные службы на случай чрезвычайных ситуаций. Одним из самых больших известных поклонников ныряния в прорубь был президент Виктор Ющенко.

Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

Ющенко во время купаний в 2007 году (фото: pravda.com.ua)

Другой традицией было готовить кутью. Она была третьей во всем году и называлась Голодной.

Весь этот день верующие ничего не едят, а ужинают только с появлением вечерней звезды. На ужин подают жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле, кутью и компот.

На другой день утром ходят в церковь святить воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин обрызгивает всех членов семьи, дом.

Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

Голодная кутья (фото: bbc.com)

Что нельзя делать 19 января на Крещение

  • Не нужно плакать на Крещение, потому что если лить слезы, можно проплакать до следующего праздника.
  • Нельзя стирать, потому что вода взимается.
  • Запрещено производить любую работу.
  • Также нельзя даже выносить мусор.
  • Нельзя гадать, иначе сглазите беду.
  • Взаймы деньги на Крещение давать нельзя: можно привлечь бедность к дому.
  • Дорогие подарки - плохая примета на Крещение.
  • Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.
  • Нельзя ссориться и думать о плохом, когда освящаете воду.

Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

Любой контакт с водой имел высокое значение на Крещение (фото: Getty Images)

Народные приметы

  • Когда на Крещение рыба табунами ходит - на рои хорошо.
  • На Крещение день теплый - будет хлеб темный.
  • Если облачно - хлеба будет в изобилии.
  • Идет лапатый снег - на урожай.
  • Если звездная ночь - уродятся орехи и ягоды.
  • Когда на Крещении появился полный месяц - быть большой воде.
  • Днем идет снег - на урожай гречки: утром - ранней, днем - средней, а вечером - поздней.
  • Если днем выпал иней, то в день весны нужно сеять пшеницу.
  • Во время освящения воды идет снег - будут хорошо роиться пчелы и колоситься хлеба.

Раньше мы рассказывали, как приготовить Голодную кутью на второй Святой вечер.

Читайте также, как наши предки отмечали праздник Маланки и зачем "водили козу".

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