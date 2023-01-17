Крещение Господне: что нельзя делать и как правильно праздновать

Крещение Господне празднуют 19 января. Оно является последним праздником из рождественско-новогоднего цикла и завершает Святки. Именно с этим праздником связывают крещение Христа в реке Иордане.

Как отмечали этот праздник наши предки и каких традиций придерживались - подробнее читайте в материале Styler.

История праздника

По библейскому преданию, 19 января Иисусу Христу исполнилось 30 лет, и в этом возрасте он принял крещение. Интересно, что в этот день произошло только это событие, а вот праздник имеет целых три названия: Крещение Господне, Крещение и Иордан под названием реки.

Эта дата важна в календаре как православных, так и греко-католиков. Ранее украинцы отмечали его 6 января, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась на 13 дней.

Как отмечали древние украинцы

Праздник Крещения вобрал в себя много языческих и христианских обрядов. Очевидно, что все они были связаны с водой. Первое, что нужно было сделать, - это освятить воду.

Церемония освящения воды происходила под открытым небом на берегах рек. Накануне со льда вырубали большой крест и ставили его рядом с прорубью. Народ верил, что такая вода не будет портиться круглый год. Кроме того, на освящение приходили и те, кто страдал определенными болезнями.

Сейчас самой известной традицией является купание в проруби. Хотя некоторые историки уверены, что такая традиция была насаждена украинцам, свидетельства о народных купаниях остались.

Перед купанием воду нужно освятить (фото: pravlife.org)

Христианство поначалу сильно боролось с этим почитанием воды, но не смогло его победить, и в конце приняло и освятило его. Как и до того, верующие были уверены, что вода из проруби поможет выздороветь от всех болезней.

В каждом регионе были свои традиции празднования. По описанию Павла Чубинского, в селе Шендеровка Каневского уезда "после водосвятия некоторые молодые крестьяне купаются в проруби, для здоровья, а иногда стреляют по несколько раз в воздух и, таким образом, "очищение от грехов в мир возвещают".

Интересно, что и на Кубани, которая сейчас принадлежит России, люди отмечали Крещение по всем украинским традициям.

Современные украинцы также уважают моржевание. Ежегодно у прорубей собираются очереди, присутствуют медики и спасательные службы на случай чрезвычайных ситуаций. Одним из самых больших известных поклонников ныряния в прорубь был президент Виктор Ющенко.

Ющенко во время купаний в 2007 году (фото: pravda.com.ua)

Другой традицией было готовить кутью. Она была третьей во всем году и называлась Голодной.

Весь этот день верующие ничего не едят, а ужинают только с появлением вечерней звезды. На ужин подают жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле, кутью и компот.

На другой день утром ходят в церковь святить воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин обрызгивает всех членов семьи, дом.

Голодная кутья (фото: bbc.com)

Что нельзя делать 19 января на Крещение

Не нужно плакать на Крещение, потому что если лить слезы, можно проплакать до следующего праздника.

Нельзя стирать, потому что вода взимается.

Запрещено производить любую работу.

Также нельзя даже выносить мусор.

Нельзя гадать, иначе сглазите беду.

Взаймы деньги на Крещение давать нельзя: можно привлечь бедность к дому.

Дорогие подарки - плохая примета на Крещение.

Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.

Нельзя ссориться и думать о плохом, когда освящаете воду.

Любой контакт с водой имел высокое значение на Крещение (фото: Getty Images)

Народные приметы