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Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 12:11
Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали дату Магнітна буря в лютому 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря високого рівня накриє Землю вже в кінці лютого. Вона буде настільки інтенсивною, що погіршення самопочуття відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності. Можуть бути перебої в роботі техніки.

Як повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, найсильніша магнітна буря накриє Землю в неділю, 21 лютого.

Рівень цього геомагнітного коливання наблизиться до G1, а це значить, що вона буде дуже потужною. Варто відзначити, що напередодні, а також добу чи дві після – люди будуть відчувати погіршення самопочуття, головні болі.

Які порушення може викликати сильна магнітна буря

  • Зниження концентрації уваги, працездатності
  • Дратівливість
  • Головні болі
  • Сонливість або порушення сну
  • Погіршення загального стану здоров'я
  • Порушення в роботі серцево-судинної системи, перепади тиску
  • Агресивність і конфліктність
  • Сильна втома, фізична та емоційна
  • Погіршення депресії та інших психічних і психологічних захворювань

Як можна допомогти організму під час магнітних бур

В першу чергу лікарі рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня і нормально висипатися Якщо напередодні магнітної бурі у вас буде вибір подивитися фільм допізна або раніше лягти спати, то вибирайте друге.

Уважно поставтеся до свого раціону – виключіть важку і жирну їжу, знизьте дозу кофеїну, а в алкоголі – обмежте дозу до одного невеликого келиха вина, якщо у вас немає можливості повністю від нього відмовитися. Пийте більше трав'яного чаю і звичайної води.

Обов'язково вирушайте на прогулянку, незалежно від погоди – свіже повітря і якщо пощастить, то і сонечко, допоможуть вам повернути гарний настрій і бадьорість.

Для того, щоб заспокоїти нервову систему – прийміть увечері ванну з ароматичними маслами, а для підвищення працездатності – контрастний душ зранку.

Людям з хронічними захворюваннями варто менше перенапружуватися в такі дні, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Найсильніша магнітна буря накриє Землю в лютому: фахівці назвали датуМагнітна буря в лютому 2021

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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