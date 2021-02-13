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Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 12:11
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату Магнитная буря в феврале 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря высокого уровня накроет Землю уже в конце февраля. Она будет настолько интенсивной, что ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости. Могут быть перебои в работе техники.

Как сообщает Лаборатория Рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильнейшая магнитная буря накроет Землю в воскресенье, 21 февраля.

Уровень этого геомагнитного колебания приблизится к G1, а это значит, что она будет очень мощной. Стоит отметить, что накануне, а также сутки или две после – люди будут чувствовать ухудшение самочувствия и головные боли.

Какие нарушения может вызвать сильная магнитная буря

  • Снижение концентрации внимания, работоспособности
  • Раздражительность
  • Головные боли
  • Сонливость или нарушение сна
  • Ухудшение общего состояние здоровья
  • Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, перепады давления
  • Агрессивность и конфликтность
  • Сильная усталость, физическая и эмоциональная
  • Ухудшение депрессии и других психических и психологических заболеваний

Как можно помочь организму во время магнитных бурь

В первую очередь врачи рекомендуют соблюдать правильный распорядок дня и нормально высыпаться. Если накануне магнитной бури у вас будет выбор посмотреть фильм допоздна или пораньше лечь спать, то выбирайте второе.

Внимательно отнеситесь к своему рациону – исключите тяжелую и жирную пищу, снизьте дозу кофеина, а в алкоголе – ограничьте дозу до одного небольшого бокала вина, если у вас нет возможности полностью от него отказаться. Пейте больше травяного чая и обычной воды.

Обязательно отправляйтесь на прогулку, вне зависимости от погоды – свежий воздух и если повезет, то и солнышко, помогут вам вернуть хорошее настроение и бодрость.

Для того чтобы успокоить нервную систему – примите вечером ванну с ароматическими маслами, а для повышения работоспособности – контрастный душ утром.

Людям с хроническими заболеваниями стоит поменьше перенапрягаться в такие дни, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали датуМагнитная буря в феврале 2021

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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