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Сильніше приморозить і накриє дощами: які області опиняться в зоні негоди

STYLERЖиття    24.09.2019 - 20:08
Сильніше приморозить і накриє дощами: які області опиняться в зоні негоди
Погода в Україні 25 вересня (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 25 вересня у кількох областях буде холодною і дощовою

Погода в Україні у середу, 25 вересня, стане неприємним сюрпризом для жителів кількох областей. Синоптики попереджають про заморозки до -3 градусів, а також про сильні дощі в декількох регіонах країни.

Погода на сході очікується суха хмарна з проясненнями. Вночі заморозки від -1 до -3 градусів накриють всі області регіону. Вдень очікується підвищення температури повітря до +13 +15 градусів, у Дніпрі до +18 градусів.

У південних областях буде тепло і ясно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів, вдень потеплішає до +18 +20 градусів, у Херсоні прогріється до +21 градуса. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +19 до +21 градуса.

На півночі опади не прогнозуються, очікується хмарна погода, з проясненнями. Вночі заморозки від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

Західні області накриють дощі, місцями сильні. Сухо буде тільки в Луцьку. Нічна температура повітря в Луцьку, Рівному та Житомирі від -1 до -3 градусів, в інших областях регіону +5 +7 градусів. Вдень повітря прогріється до +16 +19 градусів.

В центральній частині країни очікуються нічні заморозки в Черкасах, в інших областях до +5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15 до +18 градусів.

У Києві 25 вересня буде прохолодно, опади не прогнозуються. Вночі заморозки, від -1 до -2 градусів, вдень очікується потепління до +14 +16 градусів.

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