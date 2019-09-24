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Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні

Новини » Суспільство    24.09.2019 - 15:38
Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Завтра у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях очікуються сильні заморозки

Погода в Україні 25 вересня погіршиться, синоптики попереджають про заморозки до -5. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що завтра у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях заморозки у повітрі досягнуть -3. Разом з тим, у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті складуть -5.

Синоптики зазначають, що 25 вересня вночі у північних, східних, Волинській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сильні заморозки досягнуть -5 (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Вночі 26 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки складуть -3.

Нагадаємо, синоптик попередила про дощі і похолодання в Києві. 26 вересня у Києві температура повітря впаде до +12.

Також, за даними синоптика Наталки Діденко, завтра в західних областях країни очікуються дощі.

Крім того, сьогодні синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні.

В Києві очікуються заморозки Синоптик попередила про дощі і похолодання в Києві
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