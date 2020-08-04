В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: лісова пожежа (УНІАН)

Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж

В Україні з 4 по 6 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься у східних, більшості центральних, деяких південних, західних та північних областях. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у східних, більшості центральних, а також в Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 4 серпня погода на всій території України буде сухою та спекотною.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.