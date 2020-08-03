Україну накриє спекою, а вночі буде холодно: синоптики здивували прогнозом

Погода в Україні (Фото: pixabay.com)

Погода в Україні принесе неприємний сюрприз в кінці тижня

Погода в Україні у вівторок, 4 серпня, знову почне змінюватися. Синоптики прогнозують істотне підвищення температури повітря вдень. Однак у більшості регіонів вночі буде прохолодно. А ось дощі та грози на території України варто очікувати не раніше вихідних.

На сході країни буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +11 до +14 градусів, вдень очікується від +27 до +29 градусів, місцями прогріється до +30 градусів.

У південних областях без опадів, сонячно і ясно. Вночі в регіоні температура опуститься до +14 +17 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів, у Херсоні до +30 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +15 +17 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, очікується суха і ясна погода. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, без опадів. Температура вночі місцями опуститься до +11 +15 градусів, вдень потеплішає, стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +27 +30 градусів.

У Києві 4 серпня сухо і сонячно, без опадів. Вночі від +13 до +15 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 4 серпня

За прогнозом Українського гідрометцентру, найближчими днями температура повітря почне підійматися у всіх регіонах країни, місцями очікується до +32 +34 градусів. Ночі очікуються більш прохолодні. Невеликі короткочасні грози варто очікувати у центральних, західних і північних областях лише в суботу, 8 серпня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про те, яка погода чекає Україну до кінця серпня.

А також розповідали про те, що став відомий прогноз погоди на найближчий тиждень.