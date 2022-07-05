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Дістали 8 осколків: зірку українського кіно поранили на східному фронті

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Вівторок 05 липня 2022 17:41
Дістали 8 осколків: зірку українського кіно поранили на східному фронті Фото: Сергій Філімонов поранений на сході України (facebook.com/serhii.filimonov.98)
Автор: Анна Шиканова

Виконавець головної ролі у фільмі Сенцова "Носоріг" і громадський активіст Сергій Філімонов отримав поранення на сході України. Відомо, що його посікло осколками.

Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Актор Сергій Філімонов з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищає рідну країну. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся до Києва, щоб провідати сім'ю. А потім знову вирушив у найгарячіші області України.

"Нас накрило градом. Мене поранили. Вже дістали 8 осколків. Евакуюють до Дніпра. Все буде чікі-піки!" - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Дістали 8 осколків: зірку українського кіно поранили на східному фронті

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

Сергій Філімонов - громадський діяч, лідер неформального молодіжного руху "Гонор", екскерівник київської філії "Цивільного Корпусу Азов" та Київського "Національного Корпусу", організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в'язнів та жертв політичних злочинів.

У 2014 році відправився на захист України у складі добровольчого батальйону "Азов". Був поранений під Іловайськом, брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, під Гранітним.

Дістали 8 осколків: зірку українського кіно поранили на східному фронті

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

У 2015 році став одним з організаторів мирної громадської акції "Блокада Криму". Організував "Уроки мужності" і проводив спеціальні заняття для школярів про патріотизм і військовий вишкіл.

Нагороджений медаллю "Захисник Маріуполя" та нагородою від предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Дістали 8 осколків: зірку українського кіно поранили на східному фронті

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

У 2017 році одружився й у нього народився син Орест. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".

До речі, раніше ми повідомляли, що лікарі врятували 13-річного хлопчика з Лисичанська, у якого уламок снаряда пройшов через легеню.

А також розповідали про те, наречена захисника Азовсталі дочекалася коханого з полону.

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