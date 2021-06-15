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Сильна гроза наробила лиха в Дніпрі: відео наслідків негоди

Автор: Володимир Костирін

В Україні розгулялася негода, і через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на "річки". 15 червня залило і Дніпро, де буквально за пів години дощ підтопив кілька районів, хоча вранці ще було досить сонячно і ясно.

Кадри з наслідками буйства "мокрої стихії" опублікувало місцеве видання "Відкритий".

Сильна злива почалася близько половини п'ятого дня, і в лічені хвилини "ватерлінія" піднялася на тротуарах і дорогах, проспекти і вулиці Дніпра перетворилися на бурхливі потоки, оскільки стоки не справлялися з великим потоком води.

Чимало перехожих, обдурені ранковою синявою неба, вийшли без парасольок, і тепер промокли до нитки. Але подібна доля чекала і тих, хто захопив з собою парасольки, виходячи на вулиці - потужні пориви вітру не особливо допомагали вберегтися від косого дощу.

Комунальники поінформували про тимчасову зупинку руху транспорту на деяких маршрутах: зупинилися трамваї № 6 та № 9.

Відео: потужна злива затопила вулиці Дніпра 15 червня

Також через негоду і шквали були пошкоджені деякі дерева. Так, біля ресторану "Черчілль" ствол впав на припарковане авто. У Telegram-Канаді "Х_Днепр" показали відповідні фото.

Також недалеко від ТЦ "Славутич" на проспекті Поля навпіл склався білборд.

Зазначається, що на Крутогорному спуску і на Яворницького 41 змило величезні шматки асфальту. Також зафіксували пошкодження огорожі на набережній.

Наслідки негоди в Дніпрі 15 червня (фото: t.me/hyevuy_dnepr / opentv.media)

Раніше повідомлялося, що 15 червня дощі паралізували вулиці Миколаєва, і місто через потоки води просто поплило, а авто тонули.

Також ми писали про те, що негода наробила біди на минулих вихідних відразу в декількох областях України.

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