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Частину України знову затопить: яким областям загрожує шторм

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Понеділок 14 червня 2021 20:30
Частину України знову затопить: яким областям загрожує шторм Фото: Погода в Україні принесе сильні зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні 15 червня буде небезпечною в деяких областях через грози, зливи, місцями шквали та град. Де очікуються найсильніші дощі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про погоду нам розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

"15 червня вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі. Вдень в Україні, крім західних і північних областей, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Судячи з карт синоптиків, найсильніші опади завтра в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму.

Температура у вівторок +22+24 градуси на Заході і +24+27 в інших областях.

Частину України знову затопить: яким областям загрожує шторм

Скрін: Погода в Україні 15 червня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві

У вівторок-середу, 15-16 червня буде тепло, +25+26 градусів вдень. У вівторок протягом дня ймовірна гроза, яка посилиться до вечора. У середу можливий невеликий дощ вдень, але до вечора проясниться. Частину України знову затопить: яким областям загрожує шторм

Скрін: Погода в Києві 15-16 червня (gismeteo.ua)

Зазначимо, що на вихідних Україною пронеслася руйнівна стихія з грозою, градом і навіть смерчем, який руйнував будинки.

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