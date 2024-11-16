Сильная усталость, плохое настроение и потеря интереса: что такое САР и какие действенные способы помогут избавиться от него
Начало осени любит большинство людей, потому что все вокруг яркое, жара уже спала и можно наслаждаться комфортной погодой. Однако дальше осенняя пора радует далеко не всех людей и некоторые переживают не просто печальку, а сезонное аффективное расстройство (САР). Выйти из этого состояния трудно, но хуже всего - оно не дает жить нормальной жизнью.
Что это за расстройство, как оно проявляется и какие эффективные способы помогут с ним справиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на канал "Як ти?".
Что такое САР
Сезонное аффективное расстройство (SAD - Seasonal affective disorder) - это несколько больше, чем просто ощущение грусти из-за плохой погоды. Это одна из форм расстройства настроения, а фактически - одна из форм депрессии, которая в отличие от осенней меланхолии оказывает существенное влияние на повседневную жизнь.
Исследователи точно не знают, что именно вызывает такое состояние, но уверены, что недостаток солнечного света влияет на биологические часы и суточные ритмы. Циркадные ритмы регулируют ваше настроение, сон и гормоны. А недостаток света иногда приводит к химическому дисбалансу в мозге.
Кроме того, нехватка света вызывает недостаток витамина Д, который влияет на выработку нейромедиаторов – химических соединений, передающих связь между нервами. Эти химические вещества включают серотонин, который еще называют гормоном радости и счастья.
Сезонное аффективное расстройство чаще проявляется у людей с другими расстройствами - диагностированной депрессией, биполярное расстройство.
Это расстройство иногда трудно отличить от просто неудачного или тяжелого периода. Но есть определенные симптомы, указывающие именно на САР:
- Длительная грусть, стойкое снижение настроения большую часть дня в течение длительного времени
- Тревога
- Склонность к употреблению углеводов, прибавка веса или наоборот ее потеря
- Сильная усталость и отсутствие энергии
- Проблемы с концентрацией внимания
- Утрата интереса к деятельности, которая обычно доставляла удовольствие
- Нарушение сна
- Социальная изоляция
- Мысли о смерти или самоубийстве
Эффективные способы преодолеть САР
Будьте активны и чаще выходите на улицу
Особенно при дневном свете, особенно в полдень и в яркие дни. Устройте дом в светлых цветах, которые притягивают свет извне, и проводите больше времени у окон.
Находитесь в тепле и ешьте горячую пищу
Холод еще больше вгоняет в депрессию. Употребляйте горячие блюда и напитки. Надевайте теплую одежду и обувь. Старайтесь поддерживать дома температуру от +18 до +21 градуса.
Соблюдайте здоровые привычки
Люди с САР имеют склонность к чрезмерному употреблению углеводов, таких как сладости, макароны, картофель. Добавьте в свой рацион множество свежих фруктов и овощей.
Найдите новые увлечения
Активность и новая деятельность может облегчить симптомы, то стоит найти занятие, которое доставит удовольствие - начните петь, вязать, тренироваться, ведите дневник. Это поможет сосредоточиться и придаст новые смыслы в жизнь.
Семья и друзья
Общение при САР очень полезно для вашего ментального здоровья и помогает избавиться от угнетенного состояния. Поэтому не отказывайтесь от встреч с семьей или друзьями, не закрывайтесь дома.
А что делать, если все это не поможет?
Часто сезонное аффективное расстройство является проявлением более сложного состояния. В этих случаях необходима консультация психолога или психиатра.
Возможно, к обычным способам нужно добавить медикаменты и психотерапию.
Кроме того, необходимо обратиться к семейному врачу, чтобы исключить физические состояния, которые могут вызвать такие же симптомы - например, проблемы со щитовидной железой, если она не функционирует должным образом.
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