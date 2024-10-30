Изменения в характере и поведении могут предупредить о серьезных диагнозах: что должно насторожить

Когда у человека болит внутренний орган или конечность, сразу понятно, что стоит посетить врача. Однако бывает и так, что о проблемах со здоровьем говорят другие симптомы - изменения в характере или поведении человека. И, на первый взгляд, связать эмоциональность и частое желание плакать с гипертонией - тяжело.

Какие изменения в характере и поведении могут говорить о проблемах со здоровьем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное National Library of Medicine.

Сердце и сердечно-сосудистая система

Если вы или ваш близкий человек вдруг стали более эмоциональны, уязвимы, упрямы, по пустякам начинаете злиться, а порой возникают необоснованные вспышки гнева - вам срочно нужно к неврологу или невропатологу.

Если вы стали значительно чаще обижаться и плакать, эти изменения могут указывать на стенокардию или гипертонию. Существует даже такое понятие - "гипертонический характер". Вам следует провериться у кардиолога и проверить ваше артериальное давление.

Сечевой пузырь

Вы стали быстро уставать? Работа валится с рук и вы ничего не успеваете? А к тому же стали чаще ходить в туалет? Эти признаки могут указывать на проблемы с почками.

Если еще и окружающие начнут шутить над человеком из-за зависимости от туалета, то может даже развиться "невроз сечевого пузыря". А это значит, что в любой стрессовой ситуации будет случаться невыносимые позывы к мочеиспусканию.

Желудок

Частые обиды, грусть, панический страх перед болью - говорят о проблемах с пищеварением. Беспробудная тоска может предупреждать о развитии язвы желудка.

Желчный пузырь и печень

Даже самая маленькая критика может вызвать у вас смертельную обиду, но при этом вы и сами может легко обидеть другого человека.

Даже если вы пытаетесь загладить грубость, вы можете через пару минут снова наброситься на человека с новыми претензиями.

Такие изменения в поведении могут говорить о проблемах с желчным пузырем или печенью. Кстати, именно из-за этих симптомов появилось выражение "желчный" человек.