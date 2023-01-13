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Две мощные магнитные бури накроют Землю: когда будет сильно штормить

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Пятница 13 января 2023 10:03
Две мощные магнитные бури накроют Землю: когда будет сильно штормить Магнитные бури в январе и феврале 2023 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури возникают в результате вспышек на солнце и эти космические перепады могут влиять на самочувствие людей на Земле. Умеренные магнитные бури могут почувствовать только метеочувствительные люди, а вот сильные и затяжные штормы приводят к ухудшению самочувствия многих людей на планете.

Когда стоит ожидать сильные магнитные бури в ближайшее время - читайте в материале Styler.

Магнитные бури в январе

Геомагнитная обстановка в январе относительно спокойная и после долгого перерыва Землю может затянуть магнитной бурей еще дважды. 18-19 января ожидается сильная магнитная буря, которая достигнет уровня 5.

Еще одна короткая, но сильная буря накроет Землю 23 января. Далее до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.

Магнитные бури в феврале

По данным издания Fakty, геомагнитная обстановка в конце зимы будет напряженная. Первая буря накроет Землю уже 5 февраля, и она будет очень сильной.

Следующая буря пройдет буквально следом, но она будет средней интенсивности - 7 февраля.

Еще одна сильная магнитная буря прогнозируется на 10 февраля. Последняя магнитная буря этой зимой ожидается 15 февраля - она будет слабой.

Как влияет магнитная буря на человека

В дни магнитных бурь ощущается небольшое недомогание, головные боли, общая слабость, сонливость и трудности с концентрацией. Также магнитные бури дают такие симптомы:

  • Головокружение
  • Скачки артериального давления, нарушение ритма сердца
  • Повышенная утомляемость, сильна усталость
  • Апатия, депрессивные настроения, резкие перепады настроения
  • Агрессивность, раздражительность
  • Повышенная сонливость или наоборот - бессонница
  • Проблемы с засыпанием и пробуждением
  • Тошнота, желудочные проблемы
  • Повышенная тревожность
  • Ломота в костях и суставах
  • Обострение хронических заболеваний
  • Боль в местах старых вывихов и переломов

Кроме того, в дни сильных магнитных бурь могут быть перебои в работе электротехники, интернета, мобильной связи.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни рекомендуется снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, которые требуют чрезмерных усилий.

Нужно придерживаться нормального режима дня, полноценно высыпаться и регулярно питаться. В рационе стоит больше уделить внимания овощам и фруктам, а от фастфуда, жирной и соленой пищи лучше отказаться.

Не стоит налегать на кофе и для концентрации стоит пить больше чая. Также важно соблюдать правильный водный режим.

Улучшить состояние при ухудшении самочувствия помогут: контрастный душ, зарядка, прогулка на свежем воздухе, бассейн, пробежка, ванна вечером, отдых, приятные эмоции.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузки, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

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