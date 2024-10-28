Сильная магнитная буря охватила Землю: сколько она продлится и как ее пережить
Магнитные бури красного уровня способны вызвать у людей ухудшение самочувствия и головные боли. Такие бури могут также влиять на работу спутников, источников связи, GPRS и других устройств передачи информации. Именно такая буря обрушилась на Землю в понедельник.
Что известно об этой буре, сколько она будет продолжаться и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Регулярные взрыв и вспышки, которые происходят на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц (протонов и электронов).
Эти частицы способны быстро двигаться в пространстве, и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Магнитные бури разделяют по классам, мощи и влиянию на жизнедеятельность человека. Все бури к К-индексу 4 - это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не испытывают.
Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнь и здоровье человека, а также - на работу электротехники и связи. Чем выше показатель - тем сильнее буря, а при высоких показателях могут возникать полярные сияния.
Что известно о ближайшей магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня охватила Землю еще на выходных.
В понедельник, 28 октября эта буря стала еще более мощной - до К-индекса 6. Во вторник, 29 октября, показатели будут держаться на уровне красной бури К-индекса 5. Только в среду, 30 октября, магнитосфера начнет успокаиваться.
Следует помнить, что все прогнозы - предварительные и данные могут меняться очень быстро, в зависимости от солнечной активности.
Как магнитная буря влияет на человека
Ученые провели немало исследований, и некоторые из них подтвердили взаимосвязь между геомагнитной активностью и самочувствием человека. В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на самочувствие и обращаются за помощью врачей.
Также существует исследование, доказавшее, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это может вызвать нарушение сна, повышение раздражительности и тревожности, снижение концентрации и работоспособности.
На что жалуются чаще всего:
- Головные боли, мигрени
- Головокружение, туман в голове
- Нарушение концентрации, снижение трудоспособности
- Слабость, быстрая усталость
- Проблемы со сном: бессонница ночью и сонливость днем
- Агрессия, раздражительность, повышенная тревожность
- Апатия, депрессивные состояния, ухудшение настроения
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой, давлением, сердцебиением
- Тошнота
- Боль и нытье в мышцах и суставах
Как помочь организму пережить магнитную бурю
В дни магнитных бурь следует уделить больше внимания своему здоровью, отдыхать, дышать свежим воздухом, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня.
Врачи преимущественно дают общие рекомендации:
- Сон не менее 7-9 часов ночью, ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время
- Питание должно быть сбалансированным: легкая пища, богатая витаминами и минералами, фруктами, овощами, зеленью.
- Отказ от большого количества кофе, энергетиков, острой и вредной пищи, алкоголя и курения
- Пить достаточно воды - чтобы поддержать водный баланс организма
- Для насыщения организма кислородом много гулять на свежем воздухе
- Проветривать помещение
- Утром можно сделать зарядку, принять контрастный душ, а вечером - расслабляющую ванну.
- Пить натуральные чаи на травах
- Избегать стрессов, ссор, выяснения отношений
При ухудшении самочувствия - связаться с врачом и получить консультацию.
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