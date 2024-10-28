Сильная магнитная буря охватила Землю: сколько она продлится и как ее пережить

Магнитные бури красного уровня способны вызвать у людей ухудшение самочувствия и головные боли. Такие бури могут также влиять на работу спутников, источников связи, GPRS и других устройств передачи информации. Именно такая буря обрушилась на Землю в понедельник.

Что известно об этой буре, сколько она будет продолжаться и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные взрыв и вспышки, которые происходят на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц (протонов и электронов).

Эти частицы способны быстро двигаться в пространстве, и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Магнитные бури разделяют по классам, мощи и влиянию на жизнедеятельность человека. Все бури к К-индексу 4 - это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не испытывают.

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнь и здоровье человека, а также - на работу электротехники и связи. Чем выше показатель - тем сильнее буря, а при высоких показателях могут возникать полярные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня охватила Землю еще на выходных.

В понедельник, 28 октября эта буря стала еще более мощной - до К-индекса 6. Во вторник, 29 октября, показатели будут держаться на уровне красной бури К-индекса 5. Только в среду, 30 октября, магнитосфера начнет успокаиваться.

Следует помнить, что все прогнозы - предварительные и данные могут меняться очень быстро, в зависимости от солнечной активности.

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые провели немало исследований, и некоторые из них подтвердили взаимосвязь между геомагнитной активностью и самочувствием человека. В дни магнитных бурь люди чаще жалуются на самочувствие и обращаются за помощью врачей.

Также существует исследование, доказавшее, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это может вызвать нарушение сна, повышение раздражительности и тревожности, снижение концентрации и работоспособности.

На что жалуются чаще всего:

Головные боли, мигрени

Головокружение, туман в голове

Нарушение концентрации, снижение трудоспособности

Слабость, быстрая усталость

Проблемы со сном: бессонница ночью и сонливость днем

Агрессия, раздражительность, повышенная тревожность

Апатия, депрессивные состояния, ухудшение настроения

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, давлением, сердцебиением

Тошнота

Боль и нытье в мышцах и суставах

Как помочь организму пережить магнитную бурю

В дни магнитных бурь следует уделить больше внимания своему здоровью, отдыхать, дышать свежим воздухом, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня.

Врачи преимущественно дают общие рекомендации:

Сон не менее 7-9 часов ночью, ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время Питание должно быть сбалансированным: легкая пища, богатая витаминами и минералами, фруктами, овощами, зеленью. Отказ от большого количества кофе, энергетиков, острой и вредной пищи, алкоголя и курения Пить достаточно воды - чтобы поддержать водный баланс организма Для насыщения организма кислородом много гулять на свежем воздухе Проветривать помещение Утром можно сделать зарядку, принять контрастный душ, а вечером - расслабляющую ванну. Пить натуральные чаи на травах Избегать стрессов, ссор, выяснения отношений

При ухудшении самочувствия - связаться с врачом и получить консультацию.