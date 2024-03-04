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Сильная магнитная буря накрыла планету: как уберечь здоровье

Сильная магнитна буря накрыла Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю вечером в воскресенье, 3 марта. В понедельник она усилилась и это может привести к ухудшению самочувствия многих людей на планете.

Что известно об этой магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Заряженные частицы могут быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Все магнитные бури имеют свою классификацию. Ученые определяют мощность бури по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это небольшие бури, которые часто проходят незаметно для населения Земли. Все бури свыше К-индекса 5 - бури красного уровня. Такие бури могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывают ухудшение самочувствие у многих людей на планете.

Бури свыше К-индекса 6 могут нарушать работу источников связи: сотовые вышки, GPRS, спутники, радиочастоты. Также могут быть полярные сияния.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня К-индекса 6 накрыла Землю вечером в воскресенье, 3 марта.

В понедельник, 4 марта, интенсивность бури увеличилась до красного уровня К-индекса 7. На спад магнитная буря пойдет во вторник, 5 марта.

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей. В такие дни люди чаще жалуются на состояние здоровья и обращаются к врачам.

Частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Нарушение концентрации
  • Общая слабость
  • Повышенная утомляемость
  • Повышенная тревожность, раздражительность
  • Агрессия
  • Обострение хронических болезней

Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации. А это в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь свое здоровье

Врачи дают общие рекомендации, которые позволяют пройти дни магнитных бурь без особых последствий.

  • Соблюдайте нормальный режим дня
  • Полноценно высыпайтесь
  • Придерживайтесь режима питания
  • Следите за состоянием здоровья
  • Пейте достаточно воды
  • Снизьте физические и психоэмоциональные нагрузки
  • Ограничьте тяжелую и вредную пищу, сигареты, алкоголь
  • Совершайте прогулки на свежем воздухе
  • Проветривайте помещения
  • Занимайтесь спокойными делами
  • Выбирайте щадящие режимы в спорте
  • Больше отдыхайте
  • При необходимости - обращайтесь за помощью к медикам.

 

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