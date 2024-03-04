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Сильна магнітна буря накрила планету: як уберегти здоров'я

Сильна магнітна буря накрила Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю у неділю, 3 березня. У понеділок вона посилилася і це може спричинити погіршення самопочуття багатьох людей на планеті.

Що відомо про цю магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які розлітаються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Заряджені частинки можуть швидко переміщатися у просторі, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Усі магнітні бурі мають власну класифікацію. Вчені визначають потужність бурі за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 – це невеликі бурі, які часто проходять непомітно для населення Землі. Усі бурі понад К-індексом 5 - бурі червоного рівня. Такі бурі можуть впливати на життєдіяльність людини та викликають погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Бурі понад К-індексом 6 можуть порушувати роботу джерел зв'язку: стільникові вишки, GPRS, супутники, радіочастоти. Також можуть бути полярні сяйва.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня К-індексу 6 накрила Землю увечері в неділю, 3 березня.

У понеділок, 4 березня, інтенсивність бурі збільшилася до червоного рівня К-індексу 7. На спад магнітна буря піде у вівторок, 5 березня.

Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей. У такі дні люди частіше скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.

Часті скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Туман у голові
  • Сонливість вдень
  • Проблеми зі сном уночі
  • Порушення концентрації
  • Загальна слабкість
  • Підвищена стомлюваність
  • Підвищена тривожність, дратівливість
  • Агресія
  • Загострення хронічних хвороб

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації. А це у рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти своє здоров'я

Лікарі дають загальні рекомендації, які дають змогу пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.

  • Дотримуйтесь нормального режиму дня
  • Повноцінно висипайтеся
  • Дотримуйтесь режиму живлення
  • Слідкуйте за станом здоров'я
  • Пийте достатньо води
  • Знизьте фізичні та психоемоційні навантаження
  • Обмежте важку та шкідливу їжу, сигарети, алкоголь
  • Здійснюйте прогулянки на свіжому повітрі
  • Провітрюйте приміщення
  • Займайтеся спокійними справами
  • Вибирайте щадні режими у спорті
  • Більше відпочивайте
  • При необхідності – звертайтеся за допомогою до медиків.

 

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Магнітна буряголовная боль