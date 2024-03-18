Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Магнитная буря красного уровня накроет нашу планету уже в ближайшие дни. По данным специалистов, эта буря достигнет уровня К-индекса 5, и она будет затяжной - на два дня.
Когда Землю накроет магнитная буря и как от нее можно защититься, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце происходят регулярные вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые быстро распространяются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.
Магнитные бури различают по уровням и мощности - по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это небольшие колебания, которые проходят почти незаметно для жителей Земли.
Все магнитные бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Они могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия.
Также такие бури могут нарушать работу источников связи: сотовых вышек, спутников, радиочастот, GPRS. При магнитных бурях К-индекса 7 или 8 - могут наблюдаться полярные сияния.
Что известно о ближайшей магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня К-индекса 5 накроет Землю в среду, 20 марта. Эта буря будет затяжной и продлится два дня - 20 и 21 марта. Только 22 марта магнитосфера станет спокойной.
Скриншот
Как магнитная буря влияет на человека
Существует немало исследований ученых, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей. В такие дни фиксируется больше обращений к медикам, особенно к кардиологам.
Частые жалобы:
- Мигрень, бессонница
- Туман в голове, головокружение
- Снижение концентрации
- Проблемы со сном ночью, повышенная сонливость днем
- Общая слабость, быстрая утомляемость
- Повышенная тревожность, агрессия
- Обострение хронических болезней
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.
Как уберечь свое здоровье в дни магнитных бурь
Обычно людям, которые реагируют на магнитные бури, врачи дают общие рекомендации. Четкое выполнение этих рекомендаций позволит пройти дни магнитных бурь без особых последствий.
- Нужно соблюдать нормальный режим дня
- Полноценно высыпаться
- Придерживаться режима питания
- Пить достаточно воды
- Следить за состоянием здоровья
- Снизить физические нагрузки
- Ограничить тяжелую и вредную пищу
- Отказаться от алкоголя и сигарет
- Совершать прогулки на свежем воздухе
- Проветривать помещения
- Заниматься более спокойными делами
- Выбирать щадящие режимы в спорте
- Больше отдыхать
- При необходимости - обращаться к врачам
Кстати, ранее мы писали о том, почему по утрам нужно пить теплую воду.
А еще рассказывали о том, в каких случаях скорая медицинская помощь не поедет по вызову.