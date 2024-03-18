Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями
Магнітна буря червоного рівня накриє нашу планету вже найближчими днями. За даними фахівців, ця буря досягне рівня К-індексу 5, і вона буде затяжною – на два дні.
Коли Землю накриє магнітна буря і як від неї можна захиститися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці відбуваються регулярні спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які швидко поширюються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.
Коли досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.
Магнітні бурі розрізняють за рівнями та потужністю - за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це невеликі коливання, які проходять майже непомітно для мешканців Землі.
Всі магнітні бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Вони можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття.
Також такі бурі можуть порушувати роботу джерел зв'язку: стільникових вишок, супутників, радіочастот, GPRS. При магнітних бурях К-індексу 7 або 8 можуть спостерігатися полярні сяйва.
Що відомо про найближчу магнітну бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня К-індексу 5 накриє Землю у середу, 20 березня. Ця буря буде затяжною і триватиме два дні – 20 та 21 березня. Лише 22 березня магнітосфера стане спокійною.
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Як магнітна буря впливає на людину
Існує чимало досліджень вчених, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей. У такі дні фіксується більше звернень до медиків, особливо до кардіологів.
Часті скарги:
- Мігрень, безсоння
- Туман у голові, запаморочення
- Зниження концентрації
- Проблеми зі сном уночі, підвищена сонливість вдень
- Загальна слабкість, швидка стомлюваність
- Підвищена тривожність, агресія
- Загострення хронічних хвороб
Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ризик виникнення раку.
Як зберегти своє здоров'я в дні магнітних бур
Зазвичай людям, які реагують на магнітні бурі, лікарі надають загальні рекомендації. Чітке виконання цих рекомендацій дозволить пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.
- Потрібно дотримуватися нормального режиму дня
- Повноцінно висипатися
- Дотримуватись режиму живлення
- Пити достатньо води
- Слідкувати за станом здоров'я
- Зменшити фізичні навантаження
- Обмежити важку та шкідливу їжу
- Відмовитися від алкоголю та цигарок
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
- Провітрювати приміщення
- Займатися спокійнішими справами
- Вибирати щадні режими у спорті
- Більше відпочивати
- При необхідності – звертатися до лікарів
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