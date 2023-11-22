Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Магнитная буря красного уровня накроет Землю в пятницу, 24 ноября. По прогнозам специалистов, эта буря достигнет К-индекса 5, что может вызвать у многих людей головные боли и ухудшение самочувствия.
Что известно об этой магнитной буре и как себя защитить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце часто происходят вспышки и взрывы, при которых происходит выброс солнечной энергии в пространство. Эти выбросы рассеиваются в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли. Солнечная энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут быстро перемещаться в пространстве.
Когда потоки этой энергии достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую называют магнитной или солнечной бурей.
Все бури классифицируются по уровню мощности - от К-индекса 2 до К-индекса 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее беря и ее последствия. Все бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Они могут вызывать сбой в работе спутников, GPRS, мобильной или радиосвязи. А еще при таких бурях люди часто жалуются на ухудшение самочувствия. При бурях свыше К-индекса 7 могут наблюдаться полярные (северные) сияния.
Что известно о ближайшей буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, предыдущая буря набрала мощности и достигла К-индекса 5. 23 ноября она ослабнет, но 24 ноября снова станет бурей красного уровня и достигнет К-индекса 5.
После 24 ноября, если прогнозы не изменятся, нас ждет небольшая передышка и магнитосфера будет спокойной.
Прогноз магнитных бурь (скриншот)
Как магнитная буря влияет на человека
Существует достаточно исследований, которые доказывают взаимосвязь между ухудшением самочувствия человека и магнитными бурями. В такие дни люди чувствуют общее недомогание, чаще жалуются на плохое самочувствие и обращаются за помощью к медикам. Особенно к кардиологам.
Частые жалобы:
- Головная боль
- Головокружение
- Туман в голове
- Мигрень
- Снижение концентрации и сосредоточенности
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Общая слабость
- Быстрая утомляемость
- Повышение тревожности
- Раздражительность
- Обострение хронических заболеваний
Но самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергаться очень высоким уровням радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.
Как помочь своему организму
Врачи рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, соблюдать нормальный график дня и питания. А также:
- Полноценно высыпаться и отдыхать
- Снизить психоэмоциональные нагрузки
- Поддерживать питьевой режим, пить травяные чаи
- Ограничить алкоголь и сигареты
- Совершать прогулки на свежем воздухе
- По утрам делать зарядку и принимать контрастный душ
- Проветривать помещение
- Вечером заниматься спокойными делами
- Выбирать более спокойные виды спорта
При необходимости или при ухудшении самочувствия - обращаться за помощью к специалистам
Ранее мы рассказывали о том, какой вид головной боли сейчас бывает часто у каждого украинца.
А еще писали о том, можно ли пить чай и кофе при простуде.