Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями
Магнітна буря червоного рівня накриє Землю у п'ятницю, 24 листопада. За прогнозами фахівців, ця буря досягне К-індексу 5, що може викликати у багатьох людей головний біль та погіршення самопочуття.
Що відомо про цю магнітну бурю і як себе захистити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці часто відбуваються спалахи та вибухи, при яких відбувається викид сонячної енергії у простір. Ці викиди розсіюються у різних напрямах, зокрема й у бік Землі. Сонячна енергія складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які можуть швидко переміщатися у просторі.
Коли потоки цієї енергії досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.
Усі бурі класифікуються за рівнем потужності - від К-індексу 2 до К-індексу 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше беручи і її наслідки. Усі бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Вони можуть викликати збій у роботі супутників, GPRS, мобільного або радіозв'язку. А ще за такі бурі люди часто скаржаться на погіршення самопочуття. При бурях понад К-індексом 7 можуть спостерігатися полярні (північні) сяйва.
Що відомо про найближчу бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, попередня буря набрала потужності та досягла К-індексу 5. 23 листопада вона ослабне, але 24 листопада знову стане бурею червоного рівня та досягне К-індексу 5.
Після 24 листопада, якщо прогнози не зміняться, на нас чекає невеликий перепочинок і магнітосфера буде спокійною.
Прогноз магнітних бур (скриншот)
Як магнітна буря впливає на людину
Існує достатньо досліджень, які доводять взаємозв'язок між погіршенням самопочуття людини та магнітними бурями. У такі дні люди відчувають загальне нездужання, частіше скаржаться на погане самопочуття та звертаються за допомогою до медиків. Особливо до кардіологів.
Часті скарги:
- Головний біль
- Запаморочення
- Туман у голові
- Мігрень
- Зниження концентрації та зосередженості
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Загальна слабкість
- Швидка стомлюваність
- Підвищення тривожності
- Дратівливість
- Загострення хронічних захворювань
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони мають ризик піддаватися дуже високим рівням радіації, що у рази підвищує ймовірність виникнення раку.
Як допомогти своєму організму
Лікарі рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, дотримуватись нормального графіка дня та харчування. А також:
- Повноцінно висипатися та відпочивати
- Зменшити психоемоційні навантаження
- Підтримувати питний режим, пити трав'яні чаї
- Обмежити алкоголь та цигарки
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
- Вранці робити зарядку і приймати контрастний душ
- Провітрювати приміщення
- Увечері займатися спокійними справами
- Вибирати більш спокійні види спорту
При необхідності або при погіршенні самопочуття звертатися за допомогою до фахівців
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