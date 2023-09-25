Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни: опасные даты

Что такое магнитная буря

Магнитная или солнечная буря - это мощные всплески энергии, которые исходят от Солнца. Массивные взрывы идут от светила в виде выбросов солнечной массы и вспышек, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю. При столкновении с магнитосферой Земли эти выбросы провоцируют геомагнитную активность.

Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты.

Сильные бури с К-индексом свыше 5 называют бурями красного уровня. Они могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Когда ожидается магнитная буря

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сильная магнитная буря начнется 26 сентября и закончится только 28 сентября.

26 сентября она достигнет К-индекса 5, а потом мощность бури начнет снижаться до К-индекса 4. К-индекс 5 соответствует бури красного уровня.

Стоит отметить, что до конца сентября нас ждет еще одна небольшая магнитная буря К-индекса 4, которая ожидается 29 сентября. В нормальное состояние магнитосфера вернется только 30 сентября.

Как магнитные бури влияют на человека

Существует много различных исследований, которые подтверждают данные о взаимосвязи магнитных бурь и самочувствием человека.

Самую большую опасность такие бури представляют для астронавтов, так как они находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. У них значительно повышен риск воздействия высокого уровня радиации, что в разы может увеличить вероятность развития рака.

Среди научного сообщества нет единого мнения о влиянии магнитной бури на человека, но именно в такие дни люди чаще жалуются на головные боли, сонливость, общее ухудшение самочувствия, упадок сил, нарушение концентрации и проблемы с психологическим состоянием. В такие дни возрастает количество обращений за помощью к врачам, в частности - к кардиологам.

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