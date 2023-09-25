Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями: небезпечні дати

Що таке магнітна буря

Магнітна або сонячна буря - це потужні сплески енергії, що походять від Сонця. Масивні вибухи йдуть від світила у вигляді викидів сонячної маси та спалахів, внаслідок яких енергія розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю. При зіткненні із магнітосферою Землі ці викиди провокують геомагнітну активність.

Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють з атмосферою і викликають різні ефекти.

Сильні бурі із К-індексом понад 5 називають бурями червоного рівня. Вони можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв'язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Коли очікується магнітна буря

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, сильна магнітна буря розпочнеться 26 вересня та закінчиться лише 28 вересня.

26 вересня вона досягне К-індексу 5, а потім потужність бурі почне знижуватися до К-індексу 4. К-індекс 5 відповідає бурі червоного рівня.

Варто зазначити, що до кінця вересня на нас чекає ще одна невелика магнітна буря К-індексу 4, яка очікується 29 вересня. У нормальний стан магнітосфера повернеться лише 30 вересня.

Як магнітні бурі впливають на людину

Існує багато різних досліджень, які підтверджують дані про взаємозв'язок магнітних бур та самопочуття людини.

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, оскільки вони перебувають поза захисного екрану земної атмосфери. У них значно підвищений ризик впливу високого рівня радіації, що може в рази збільшити ймовірність розвитку раку.

Серед наукової спільноти немає єдиної думки про вплив магнітної бурі на людину, але саме в такі дні люди частіше скаржаться на головний біль, сонливість, загальне погіршення самопочуття, занепад сил, порушення концентрації та проблеми з психологічним станом. У такі дні зростає кількість звернень за допомогою до лікарів, зокрема до кардіологів.

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