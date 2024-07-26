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Сильная магнитная буря накроет Землю: когда будут болеть головы

Сильная магнитная буря красного уровня накроет Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накрыла Землю в четверг, 25 июля. Сейчас она средней мощности и ее влияние на здоровье человека незначительно. Однако уже совсем скоро эта буря наберет обороты и мощность, что может повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Что известно об этой магнитной буре и как уменьшить ее влияние на организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, они вызывают активность, называемую учеными магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури имеют классификации - в зависимости от мощности, К-индекса и других параметров. Чем выше К-индекс - тем сильнее магнитная буря. Все бури красного уровня могут вызвать неприятные последствия - от сбоя в работе спутников, GPRS, радиосвязи до ухудшения самочувствия у людей.

Когда будет следующая магнитная буря

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря средней интенсивности с К-индексом 4 накрыла Землю в четверг, 25 июля.

В пятницу, 26 июля, она будет держаться на показателях средней магнитной бури. А в субботу, 27 июля, эта буря станет мощнее и ожидается, что она достигнет К-индекса 5, соответствующего магнитной буре красного уровня.

В настоящее время прогнозы указывают, что эта буря будет короткой и уже в воскресенье, 28 июля, ситуация начнет улучшаться.

Магнитная буря накроет Землю (скриншот)

Воздействие магнитной бури на человека

В последние годы ученые провели немало исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у человека. Основные проблемы:

  • головная боль, мигрень
  • Головокружение
  • Слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Ухудшение концентрации
  • Туман в голове
  • Прыжки артериального давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная тревожность
  • Обострение хронических заболеваний
  • Раздражительность
  • Проявления агрессии

Как можно уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и соблюдать нормальный режим питания, распорядок дня, питьевой режим.

Также врачи дают еще следующие общие рекомендации:

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов)
  • Делать зарядку, принимать с утра контрастный душ
  • Полноценно питаться
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной пищей
  • Проветривать помещение
  • Обязательно - гулять на свежем воздухе
  • Обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия

 

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