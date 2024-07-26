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Сильна магнітна буря накриє Землю: коли будуть боліти голови

Сильна магнітна буря червоного рівня накриє Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря накрила Землю у четвер, 25 липня. Зараз вона середньої потужності і її вплив на здоров'я людини незначний. Однак вже зовсім скоро ця буря набере обертів та потужності, що може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Що відомо про цю магнітну бурю та як зменшити її вплив на організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи, які стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які здатні швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, вони викликають активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі мають класифікації - залежно від потужності, К-індексу та інших параметрів. Чим вище К-індекс - тим сильніша магнітна буря. Усі бурі червоного рівня можуть викликати неприємні наслідки - від збою у роботі супутників, GPRS, радіозв'язку до погіршення самопочуття у людей.

Коли буде наступна магнітна буря

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом 4 накрила Землю у четвер, 25 липня.

В п'ятницю, 26 липня, вона буде триматися на показниках середньої магнітної бурі. А в суботу, 27 липня, ця буря стане потужнішою й очікується, що вона досягне К-індексу 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня.

На цей час прогнози вказують, що ця буря буде короткою і вже у неділю, 28 липня, ситуація почне покращуватися.

Магнітна буря накриє Землю (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

За останні роки вчені провели чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у людини. Основні проблеми:

  • Головний біль, мігрень
  • Запаморочення
  • Слабкість
  • Швидка втомлюваність
  • Сонливість вдень
  • Проблеми зі сном вночі
  • Погіршення концентрації
  • Туман в голові
  • Стрибки артеріального тиску
  • Проблеми з серцево-судинною системою
  • Погіршення настрою
  • Підвищена тривожність
  • Загострення хронічних захворювань
  • Дратівливість
  • Прояви агресії

Як можна зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дотримувати нормального режиму харчування, розпорядку дня, питного режиму.

Також лікарі дають ще такі загальні рекомендації:

  • Повноцінно висипатися (7-9 годин)
  • Робити зарядку, приймати зранку контрастний душ
  • Повноцінно харчуватися
  • Пити достатньо води
  • Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею
  • Провітрювати приміщення
  • Обов'язково - гуляти на свіжому повітрі
  • Звертатися до лікаря у випадку погіршення самопочуття

 

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