Сильна магнітна буря накриє Землю: коли будуть боліти голови

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи, які стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які здатні швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, вони викликають активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі мають класифікації - залежно від потужності, К-індексу та інших параметрів. Чим вище К-індекс - тим сильніша магнітна буря. Усі бурі червоного рівня можуть викликати неприємні наслідки - від збою у роботі супутників, GPRS, радіозв'язку до погіршення самопочуття у людей.

Коли буде наступна магнітна буря

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря середньої інтенсивності з К-індексом 4 накрила Землю у четвер, 25 липня.

В п'ятницю, 26 липня, вона буде триматися на показниках середньої магнітної бурі. А в суботу, 27 липня, ця буря стане потужнішою й очікується, що вона досягне К-індексу 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня.

На цей час прогнози вказують, що ця буря буде короткою і вже у неділю, 28 липня, ситуація почне покращуватися.

Магнітна буря накриє Землю (скриншот)

Вплив магнітної бурі на людину

За останні роки вчені провели чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у людини. Основні проблеми:

Головний біль, мігрень

Запаморочення

Слабкість

Швидка втомлюваність

Сонливість вдень

Проблеми зі сном вночі

Погіршення концентрації

Туман в голові

Стрибки артеріального тиску

Проблеми з серцево-судинною системою

Погіршення настрою

Підвищена тривожність

Загострення хронічних захворювань

Дратівливість

Прояви агресії

Як можна зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

У дні магнітних бур лікарі радять зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дотримувати нормального режиму харчування, розпорядку дня, питного режиму.

Також лікарі дають ще такі загальні рекомендації: