Ці два способи допоможуть легко та швидко почистити манго

Манго – екзотичний фрукт, який продається в будь-якому українському супермаркеті. Всередині плід жовтий або помаранчевий. Його чистка може викликати деякі труднощі, бо всередині плоду велика кісточка.

Так, манго використовують для приготування соків, цукатів, десертів та морозива. Однак найчастіше манго їдять у свіжому вигляді.

Як очистити манго

Візьміть монети та зубочистки

Зокрема, чистою металевою монетою кілька разів проведіть краєм по поверхні манго, щоб пом'якшити шкірку. Далі візьміть зубочистку й акуратно зробіть на манго поздовжній надріз.

Після цього акуратно вставте під шкірку фрукта зубочистку і рухайте нею з боку в бік по всій довжині розрізу. Далі відніміть пальцем край шкіри та зніміть її й витягніть манго.

Як швидко почистити манго (5minutecrafts)

Зробіть правильний розріз шкіри

Візьміть ніж і зробіть два надрізи на верхівці манго – один уздовж, а інший – впоперек фрукта.

Потім поставте фрукт на підставку та підніміть пальцем край шкіри та зніміть її.

Як швидко почистити манго (5minutecrafts)

Як вибрати стигле манго

Манго має овальну форму. Його вага – 400-450 г. Шкірка плоду може бути зеленою, червоною або жовтою.

Головне, щоб шкірка була блискучою і гладкою. До того ж на ній не повинно бути подряпин або вм’ятин.

Екзотичний фрукт повинен бути важким і м’яким. По обидва боки кісточки є потовщення, яке називають щічками. Вони повинні бути пружними, але водночас м’яким. Про стиглості плоду нам скажуть дрібні коричневі точки.