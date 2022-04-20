Маразм міцнішав: список українських зірок, яким 50 років не можна їздити в РФ

У Росії заборонили в'їзд деяким українським зіркам за їх позицію. Під "санкції" потрапили більше тридцяти селебретіс, яким не бачити гастролей по "золотому кільцю" в найближчі 50 років.

Список надали в газеті Известия . Водночас силовики РФ цю інформацію поки не підтвердили.

Люди зі списку Вони не зможуть потрапити в РФ до 2072 року, заборона почала діяти 16 квітня. У переліку опинилися такі музиканти, актори, ведучі, громадські діячі:

Макс Барських (Микола Бортник), Світлана Лобода, Євген Мільковський (лідер групи Нерви), ALEKSEEV (Микита Алексєєв), Алан Бадоєв, Андрій Бєдняков, Олег Боднарчук, Святослав Вакарчук, Ян Гордієнко (блогер ЯнГо), Марина Гранкіна (Орел і Решка), Ірина Швайдак (Один в каное), Устим Похмурський (Один в каное), Ігор Дзиковський (Один в каное), Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), Дантес (Володимир Гудков), Джамала, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Олексій Завгородній (Позитив) Настя Каменських, Юрій Каплан (гурт Валентин Стрикало), Тіна Кароль, Дмитро Комаров, Євген Комаровський, Дмитро Монатік, Аліна Паш, Потап (Олексій Потапенко), Антон Птушкін, Коля Серга, Міла Сивацька (актриса), Олена Синельникова (генпродюсер Орла і Решки).

Антон Птушкін, ведучий Орла і Решки, блогер-мільйонник вже відреагував в Twiter, поіронізувавши, що "випуску про Поволжя не буде".