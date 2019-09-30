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Сидів у багажнику: у ДТП під Києвом загинув 19-річний хлопець (фото)

STYLERПодії    30.09.2019 - 11:09
Сидів у багажнику: у ДТП під Києвом загинув 19-річний хлопець (фото)
ДТП під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Під час ДТП під Києвом в легковому автомобілі знаходилося відразу вісім осіб

У дорожно-транспортній пригоді в Київській області загинув 19-річний хлопець. Молодий чоловік заліз у багажник автомобіля, оскільки в салоні йому не вистачило місця. Про це повідомляє прес-служба поліції в області.

ДТП сталася вранці, 29 вересня, в селі Миронівка. В автомобілі на момент події знаходилося ще сім чоловік - водій, двоє дівчат і четверо хлопців. Всі вони знаходяться в лікарні з різними травмами.

Сидів у багажнику: у ДТП під Києвом загинув 19-річний хлопець (фото)

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Крім того, за кермом був 17-річний студент одного з місцевих навчальних закладів. Хлопець нещодавно купив авто, але права ще не встиг отримати. Добряче випивши, студент вирішив похвалитися перед друзями.

Автомобіль протаранив паркан приватного будинку, і його занесло до бетонного колодязя. Машина перекинулася, а хлопець, що знаходився в багажнику, загинув на місці.

Сидів у багажнику: у ДТП під Києвом загинув 19-річний хлопець (фото)

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

В крові неповнолітнього водія виявили 1.25 проміле. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України. Розслідування аварії триває.

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