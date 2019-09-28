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Суд обрав запобіжний захід поліцейському, який скоїв ДТП у Броварах

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 14:32
Суд обрав запобіжний захід поліцейському, який скоїв ДТП у Броварах
Фото: місце ДТП у Броварах (dbr.gov.ua)

Правоохоронця заарештували на 2 місяці

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику управління поліції охорони Київської області, який скоїв смертельну ДТП у Броварах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Повідомляється, що суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше в Державному бюро розслідувань повідомили про затримання поліцейського, який став винуватцем смертельного ДТП у Броварах. За даними відомства, правоохоронець на момент скоєння ДТП перебував у нетверезому стані.

Також РБК-Україна писало, що за фактом смертельної ДТП у Броварах, з участю співробітника управління поліції охорони, розпочате розслідування. Крім того, весь керівний склад поліції охорони Київської області був відсторонений від виконання службових обов'язків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

Як відомо, 26 вересня у Броварах автомобіль в'їхав в зупинку з людьми. В результаті ДТП одна людина загинула та ще двоє були травмовані. За кермом автомобіля перебував співробітник управліня поліції охорони Київської області.

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