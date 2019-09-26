У Києві фура в'їхала в зупинку

Фото: на місці події ("Київ Оперативний")

Постраждав водій вантажівки

У Києві водій фури у середу ввечері, 25 вересня, не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславська, про жертви не повідомляється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Водія вантажівки затиснуло в кабіні автомобіля, з нього його діставали рятувальники.

За попередніми даними, він намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який порушував ПДР.

"Водій фури, уникаючи зіткнення з пішоходом-порушником в'їхав в огорожу, а потім у зупинку громадського транспорту. Водія затиснуло в кабіні, зараз на місці рятувальники ДСНС намагаються його дістати", - йдеться в повідомленні.

Фото: на місці ДТП з фурою в Києві

Видео момента ДТП на ул. Братиславской Подробнее тут - https://kyivoperativ.info/dtp/dtp-s-postradavshimi-na-ulice-bratislavskoj-po-predvaritelnym-dannym-voditel-fury-uxodya-ot-stol/ Видео - Igor S. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 25 вересня 2019 р.

Нагадаємо, Київський райсуд Одеси заарештував водія фури Олександра Орловського, який є підозрюваним у справі про ДТП із 9 загиблими в Овідіопольському районі. Орловський за кермом фури виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку, яка в результаті удару перекинулася.