ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сидел в багажнике: в ДТП под Киевом погиб 19-летний парень (фото)

STYLERПроисшествия    30.09.2019 - 11:09
Сидел в багажнике: в ДТП под Киевом погиб 19-летний парень (фото)
ДТП под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Во время ДТП под Киевом в легковом автомобиле находилось сразу восемь человек

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области погиб 19-летний парень. Молодой человек забрался в багажник автомобиля, поскольку в салоне ему не хватило места. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

ДТП случилось утром, 29 сентября, в селе Мироновка. В автомобиле в момент происшествия находилось еще семь человек - водитель, две девушки и четверо парней. Все они находятся в больнице с различными травмами.

Сидел в багажнике: в ДТП под Киевом погиб 19-летний парень (фото)

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Кроме того, за рулем был 17-летний студент одного из местных учебных заведений. Парень недавно купил авто, но права еще не успел получить. Изрядно выпив, студент решил похвастаться перед друзьями.

Автомобиль протаранил забор частного дома, и его занесло к бетонному колодцу. Машина перевернулась, а находящийся в багажнике парень погиб на месте.

Сидел в багажнике: в ДТП под Киевом погиб 19-летний парень (фото)

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

В крови несовершеннолетнего водителя обнаружили 1.25 промилле. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины. Расследование аварии продолжается.

Ранее мы писали, что в Киеве фура въехала в остановку общественного транспорта на улице Братиславская.

В Сумах водитель въехал в электроопору, пострадали двое детей В Днепропетровской области полицейский устроил ДТП
Новости Украины ДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь