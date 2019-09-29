Смертельне ДТП під Черкасами: відео зіткнення фури з маршруткою

ДТП під Черкасами (фото: ch.npu.gov.ua)

В Черкаській області перекинувся автобус і загинула одна людина

Вчора, 28 вересня, на трасі Київ-Одеса в Черкаській області сталося зіткнення фури та маршрутки, в якій постраждали 12 осіб. При цьому один пасажир помер у лікарні.

Аварія трапилася біля Жашкова між вантажівкою DAF і маршрутним автобусом Mercedes Sprinter. В результаті ДТП 5 людей доставили в лікарню.

ДТП під Черкасами (відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

В даний момент поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 286 Кримінального кодексу, порушення ПДР. Всі обставини будуть з'ясовуватися під час слідства.

ДТП під Черкасами (фото: ch.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що під Одесою сталася аварія за участю вантажівки і набитою людьми маршруткою. В результаті ДТП життя втратили дев'ять осіб. Удар був дуже сильний, ліву частину маршрутки повністю зім'яло, і вона перекинулася на бік.

Рятувальникам довелося використовувати гідравлічні інструменти для того, щоб дістати постраждалих пасажирів. При цьому водії маршрутки і вантажівки залишилися в живих.

Аварія сталася на трасі Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське. Через це трасу на час було перекрито.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві фура в'їхала в зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславській. При цьому водія вантажівки затисло в машині і сам він вибратися з кабіни не міг.