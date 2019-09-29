ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертельне ДТП під Черкасами: відео зіткнення фури з маршруткою

STYLERЖиття    29.09.2019 - 17:34
Смертельне ДТП під Черкасами: відео зіткнення фури з маршруткою
ДТП під Черкасами (фото: ch.npu.gov.ua)

В Черкаській області перекинувся автобус і загинула одна людина

Вчора, 28 вересня, на трасі Київ-Одеса в Черкаській області сталося зіткнення фури та маршрутки, в якій постраждали 12 осіб. При цьому один пасажир помер у лікарні.

Аварія трапилася біля Жашкова між вантажівкою DAF і маршрутним автобусом Mercedes Sprinter. В результаті ДТП 5 людей доставили в лікарню.

ДТП під Черкасами (відео: YouTube/dtp.kiev.ua)

В даний момент поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за ст. 286 Кримінального кодексу, порушення ПДР. Всі обставини будуть з'ясовуватися під час слідства.

ДТП під Черкасами (фото: ch.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що під Одесою сталася аварія за участю вантажівки і набитою людьми маршруткою. В результаті ДТП життя втратили дев'ять осіб. Удар був дуже сильний, ліву частину маршрутки повністю зім'яло, і вона перекинулася на бік.

Рятувальникам довелося використовувати гідравлічні інструменти для того, щоб дістати постраждалих пасажирів. При цьому водії маршрутки і вантажівки залишилися в живих.

Аварія сталася на трасі Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське. Через це трасу на час було перекрито.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві фура в'їхала в зупинку громадського транспорту на вулиці Братиславській. При цьому водія вантажівки затисло в машині і сам він вибратися з кабіни не міг.

Перевозив вогнепальну зброю: деталі резонансної ДТП у Кривому Розі У Києві на парковці ТРЦ водій збив двох людей
Новини України ДТПЧеркасская область
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся