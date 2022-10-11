Как быстро разрезать авокадо на четвертинки? Попробуйте гениальный способ
Очень многие из вас любят авокадо. Это очень полезный плод, богатый хорошими жирами.
Простым способом разрезать его на четвертинки поделился в TikTok блогер Nicole Keshishian Modic.
Как быстро порезать авокадо на четвертинки
Сначала разрежьте авокадо по всей длине, а затем сделайте то же самое по ширине.
Затем разверните авокадо на части и вуаля — он легко разламывается на четыре части. Снимите кожицу, косточка отделится без каких-либо проблем.
Поклонникам Николь так понравилась эта идея, что они позавидовали, что не додумались до этого сами.
Другие полезные советы, которыми делится блогер, включают в себя использование уксуса, чтобы сохранить ягоды свежими, и поливание винограда просекко для пьянящего удовольствия.
@kalejunkie
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Как мы ранее писали, ученые выяснили, что будет с организмом, если съедать один авокадо каждый день.
Добавим также, что у этого продукта обнаруживали и ряд противопоказаний.