Как быстро разрезать авокадо на четвертинки? Попробуйте гениальный способ

Очень многие из вас любят авокадо. Это очень полезный плод, богатый хорошими жирами.

Простым способом разрезать его на четвертинки поделился в TikTok блогер Nicole Keshishian Modic.

Как быстро порезать авокадо на четвертинки

Сначала разрежьте авокадо по всей длине, а затем сделайте то же самое по ширине.

Затем разверните авокадо на части и вуаля — он легко разламывается на четыре части. Снимите кожицу, косточка отделится без каких-либо проблем.

Поклонникам Николь так понравилась эта идея, что они позавидовали, что не додумались до этого сами.

Другие полезные советы, которыми делится блогер, включают в себя использование уксуса, чтобы сохранить ягоды свежими, и поливание винограда просекко для пьянящего удовольствия.