Интернет будет "летать". В 2024 году появится новый стандарт Wi-Fi

Wi-Fi Alliance объявила о планах принять окончательную спецификацию Wi-Fi 7 до конца первого квартала 2024 года. Будущий стандарт обеспечит значительное увеличение скорости передачи данных, что почти в пять раз превышает показатели Wi-Fi 6.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание, посвященное компьютерным технологиям, компьютерной технике и программному обеспечению Tom's Hardware .

Принятие спецификаций откроет возможность внедрения стандартизированного оборудования с помощью новой технологии беспроводной связи предприятиями.

"Сертификация этого оборудования будет подтверждать его совместимость и гарантировать улучшенную производительность Wi-Fi в новую эпоху сетевых устройств", - говорится в заявлении Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi 7 станет ключевым элементом в области беспроводных соединений, предоставляя потребителям скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Это делает его привлекательной альтернативой проводному интернет-подключению для многих пользователей.

Стандарт достигает столь высоких скоростей благодаря использованию трехчастотных диапазонов (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), а также поддержке полосы пропускания 320 МГц и модуляции 4096-QAM.

Технология Wi-Fi 7 также включает функции MU-MIMO и OFDMA, ускоряя ранее применявшееся соединение в Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Эти инновации позволяют новому стандарту достигать до 4,8-кратного увеличения скорости по сравнению с предыдущим поколением.

Хотя на рынке уже представлены поддерживающие Wi-Fi 7 устройства, они базируются на "черновом варианте" спецификаций нового стандарта. Однако большинство из них, если не все, получат полную поддержку окончательных характеристик Wi-Fi 7, принятых в 2024 году. Для этого, вероятно, потребуется обновление прошивки.

Необходимость использования полностью сертифицированных устройств становится критически важным для предприятий и компаний, особенно в офисных зданиях, где требуется высокая точность функционирования сети.