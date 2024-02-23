Быстрая овощная фритатта: раз-два-три и ужин готов!

Быстрая и сытная овощная запеканка, которую называют фритаттой, станет отличным ужином. Ее также можно приготовить на завтрак или обед. Авторы утверждают, что это идеальное и легкое блюдо на каждый день.

Как приготовить фритатту с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Cocinasaludablefit в Instagram.

Что вам понадобится:

Картофель - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Луковица (красная) - 1 шт.

Перец сладкий красный - 1 шт.

Яйца - 4 шт.

Мука - 1 стакан (100 г)

Молоко - 1 и ½ стакана (100 мл)

Соль и перец - по вкусу

Нарезанная петрушка

Сыр моцарелла - 150 г

Масло для обжаривания

Как готовить фритатту

Картофель очистить и нарезать слайсами или соломкой. Сложить в миску и залить водой. Морковь очистить и нарезать слайсами или тонкой соломкой.

Луковицу нарезать мелким кубиком. Болгарский перец также нарезать кубиком.

Поставить на огонь сковороду, добавить немного масла и выложить морковь, лук и перец. Обжарить 3-5 минут до прозрачности лука.

Отжать картофель и смешать с обжаренными овощами.

В миске смешать яйца, соль, муку и молоко. Взбить до однородной массы. В массу добавить овощи и все хорошо перемешать, добавить специи.

Противень смазать маслом и выложить готовую массу с овощами, разровнять. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.

Натереть сыр на терке и посыпать им фритатту. Поставить в духовку еще на 5-10 минут.

Пока фритатта запекается, к ней можно приготовить вкусный соус. Для этого вам понадобится взять одно яйцо и растительное масло, взбить до состояния майонеза, добавить ложку горчицы и ложку кетчупа или томатной пасты. Все хорошо перемешать.

Подавать горячую фритатту, нарезанную порционно с соусом.