Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа": невероятная вкуснятина всего за 5 минут (видео)

Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес браво показал свой любимый завтрак. Мужчина не только следит за фигурой, но еще и разбирается в невероятной вкуснятине, а потому его рецепт точно стоит попробовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Хименес-Браво поделился в Instagram .

Завтрак от Эктора

Кулинар показал, что вкусный и полезный завтрак можно приготовить всего за 5 минут. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца

шпинат

отварная курица

сыр

авокадо

соль, перец

микрогрин.

На разогретую сковороду выливайте взбитые вилкой яйца. Затем выложите на них листья шпината, а сверху - кусочки курицы и творог. Накройте крышкой, чтобы блюдо "дошло".

Затем выложите на тарелку яичницу, она должна прожариться до состояния блина. Сверху выкладывайте кусочки авокадо и микрогрин. Не забывайте все подсолить. После этого завтракайте невероятной вкусностью от Эктора.

Быстрый завтрак от звезды "МастерШеф" - видео