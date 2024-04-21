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Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа": невероятная вкуснятина всего за 5 минут (видео)

Воскресенье 21 апреля 2024 07:46
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Любимый завтрак Эктора из "МастерШефа": невероятная вкуснятина всего за 5 минут (видео) Рецепт быстрого завтрака от Эктора (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Полина Иваненко

Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес браво показал свой любимый завтрак. Мужчина не только следит за фигурой, но еще и разбирается в невероятной вкуснятине, а потому его рецепт точно стоит попробовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Хименес-Браво поделился в Instagram.

Завтрак от Эктора

Кулинар показал, что вкусный и полезный завтрак можно приготовить всего за 5 минут. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйца
  • шпинат
  • отварная курица
  • сыр
  • авокадо
  • соль, перец
  • микрогрин.

На разогретую сковороду выливайте взбитые вилкой яйца. Затем выложите на них листья шпината, а сверху - кусочки курицы и творог. Накройте крышкой, чтобы блюдо "дошло".

Затем выложите на тарелку яичницу, она должна прожариться до состояния блина. Сверху выкладывайте кусочки авокадо и микрогрин. Не забывайте все подсолить. После этого завтракайте невероятной вкусностью от Эктора.

Быстрый завтрак от звезды "МастерШеф" - видео

Напомним, недавно мы рассказывали, что звезды "МастерШеф" показали рецепт скумбрии на угле.

Кроме этого, ранее стало известно, как приготовить салат с печенью, но без картофеля.

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МастерШеф Рецепты Эктор Хименес-Браво
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