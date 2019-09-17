Схопив під руку й потягнув: у Києві неадекват намагався викрасти дитину (фото)

У Києві чоловік намагався викрасти дитину (колаж: РБК-Україна)

Горе-викрадача схопило двоє добровольців

У Києві молодий чоловік намагався вкрасти маленьку дитину. Інцидент стався 15 вересня в парку Орлятко (Соломенський район, ж/м Відрадний). Про це пише Facebook-паблік Типовий Київ.

Повідомляється, що горе-викрадач схопив дитину під руку і намагався з нею втекти. Причому інцидент стався прямо на очах у матері.

Дитина почала відчайдушно опиратися, і їй вдалося отбітся і вирватися з рук викрадача. А чоловіка відразу ж затримали.

У Києві чоловік намагався викрасти дитину (фото: facebook.com/kievtypical)

"Завдяки двом добровольцям він був затриманий і переданий в поліцію", - сказано в публікації.

Горе-викрадачем виявився 30-річний Лисак Андрій Олександрович. При цьому чоловік заперечує, що мав намір викрасти дитину.

"Говорив, що він нічого такого не робив, а займався спортом", - пише Типовий Київ.

Користувачі в коментарях пишуть, що чоловік виглядає душевно хворим, а добровольці поспішили передавати його правоохоронцям. Коментатори вважають, що йому треба було трохи "освіжити пам'ять".

Йому гарненько б освіжити пам'ять!

Він виглядає душевно хворим... Слава Богу, люди навколо відгукнулися...

Якось дивно, що він не спіткнувся пару раз перед передачею поліції. Мабуть, дуже лояльні добровольці.

Добровольці поспішили з передачею ментам. Треба було спочатку пояснити йому всю ницість його вчинку.

Осіннє загострення шизів. Бережіть себе і дітей. Дивно, що тіло це цілим здали поліції.

У Києві чоловік намагався викрасти дитину (скрін: facebook.com/kievtypical)

Раніше повідомлялося, що у Києві з неблагополучної сім'ї забрали дворічну дівчинку. Дитина жила серед мотлоху, бруду і гнилої їжі.

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