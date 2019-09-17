Схватил под мышку и потащил: в Киеве неадекват пытался похитить ребенка (фото)

Горе-похитителя схватило двое добровольцев
В Киеве молодой мужчина пытался украсть маленького ребенка. Инцидент произошел 15 сентября в парке Орленок (Соломенский район, ж/м Отрадный). Об этом пишет Facebook-паблик Типичный Киев.
Сообщается, что горе-похититель схватил ребенка под мышку и пытался с ним сбежать. Причем инцидент произошел прямо на глазах у матери.
Ребенок начал отчаянно сопротивлятся, и ему удалось отбится и вырваться из рук похитителя. А мужчину сразу же задержали.
В Киеве мужчина пытался похитить ребенка (фото: facebook.com/kievtypical)
"Благодаря двум добровольцам он был задержан и передан в полицию", - сказано в публикации.
Несостоявшимся похитителем оказался 30-летний Лысак Андрей Александрович. При этом мужчина отрицает, что намеревался похитить ребенка.
"Говорил, что он ничего такого не делал, а занимался спортом", - пишет Типичный Киев.
Пользователи в комментариях пишут, что мужчина выглядит душевно больным, а добровольцы поспешили передавать его правоохранителям. Комментаторы считают, что ему надо было немного "освежить память".
В Киеве мужчина пытался похитить ребенка (скрин: facebook.com/kievtypical)
Ранее сообщалось, что в Киеве из неблагополучной семьи забрали двухлетнюю девочку. Ребенок жил среди хлама, грязи и гнилой еды.
Также мы писали, что в Киеве молодая мать оставила младенца на жаре в запертом авто. Неравнодушные прохожие услышали плач и пытались выдавить стекло. Но вернувшаяся мать набросилась на них с угрозами и оскорблениями.