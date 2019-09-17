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Схватил под мышку и потащил: в Киеве неадекват пытался похитить ребенка (фото)

STYLERПроисшествия    17.09.2019 - 09:09
Схватил под мышку и потащил: в Киеве неадекват пытался похитить ребенка (фото)
В Киеве мужчина пытался похитить ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Горе-похитителя схватило двое добровольцев

В Киеве молодой мужчина пытался украсть маленького ребенка. Инцидент произошел 15 сентября в парке Орленок (Соломенский район, ж/м Отрадный). Об этом пишет Facebook-паблик Типичный Киев.

Сообщается, что горе-похититель схватил ребенка под мышку и пытался с ним сбежать. Причем инцидент произошел прямо на глазах у матери.

Ребенок начал отчаянно сопротивлятся, и ему удалось отбится и вырваться из рук похитителя. А мужчину сразу же задержали.

Схватил под мышку и потащил: в Киеве неадекват пытался похитить ребенка (фото)

В Киеве мужчина пытался похитить ребенка (фото: facebook.com/kievtypical)

"Благодаря двум добровольцам он был задержан и передан в полицию", - сказано в публикации.

Несостоявшимся похитителем оказался 30-летний Лысак Андрей Александрович. При этом мужчина отрицает, что намеревался похитить ребенка.

"Говорил, что он ничего такого не делал, а занимался спортом", - пишет Типичный Киев.

Пользователи в комментариях пишут, что мужчина выглядит душевно больным, а добровольцы поспешили передавать его правоохранителям. Комментаторы считают, что ему надо было немного "освежить память".

  • Ему хорошенько бы память освежить!
  • Он выглядит душевно больным... Слава Богу, люди вокруг отозвались...
  • Как-то странно, что он не споткнулся пару раз перед передачей полиции. Видимо, очень лояльные добровольцы.
  • Добровольцы поспешили с передачей ментам. Надо было сначала объяснить ему всю скверность его поступка.
  • Осеннее обострение шизов. Берегите себя и детей. Странно, что тело это целым полиции сдали.

Схватил под мышку и потащил: в Киеве неадекват пытался похитить ребенка (фото)

В Киеве мужчина пытался похитить ребенка (скрин: facebook.com/kievtypical)

Ранее сообщалось, что в Киеве из неблагополучной семьи забрали двухлетнюю девочку. Ребенок жил среди хлама, грязи и гнилой еды.

Также мы писали, что в Киеве молодая мать оставила младенца на жаре в запертом авто. Неравнодушные прохожие услышали плач и пытались выдавить стекло. Но вернувшаяся мать набросилась на них с угрозами и оскорблениями.

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